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Режим в Беларуси объективно находится на пороге дефолта

  • 16.07.2021, 9:15
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Режим в Беларуси объективно находится на пороге дефолта

Процесс преобразований в стране будет запущен в ближайшее время.

Внутриполитические процессы в Беларуси взрывообразно ускорились. Стало очевидно, процесс преобразований в стране неминуемо будет запущен в ближайшее время. Самое главное в этом то, что пережить данный период политической турбулентности Лукашенко однозначно не сможет. Следовательно, вся текущая система власти в итоге неминуемо будет изменена, пишет специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

В данный момент Беларусь объективно находится на пороге дефолта. Без финансовой поддержки исполнять свои обязательства действующая власть не в состоянии. Санкции, в том числе, возымели свой эффект. В критическом положении находится банковская система.

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