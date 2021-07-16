Политолог: Шансов удержать страну у Лукашенко не осталось 3 16.07.2021, 9:48

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фото: ТАСС

Диктатор заметался.

Лукашенко, находясь на грани потери страны и развала ее экономики, он приезжает в Москву с полным набором различных «хотелок», среди которых требование новых кредитов, помощи, поддержки, но взамен он традиционно не предлагает ничего, по крайней мере, в публичном пространстве. Видимо, в непубличном он и вправду предлагает что-то такое, за что Кремль готов простить многовекторному соседу все его метания, пишет в своем телеграм-канале российский политолог Илья Гращенков.

Лукашенко просит Россию компенсировать убытки от санкций ЕС, которые были введены из-за перехвата им самолета с Протасевичем. Просит снять все ограничения на поставки из Белоруссии леса, мяса и молока. Просит дать ему заказы на поставку лифтов, дать денег на поддержку республиканской банковской системы — более 3,5 млрд долларов, перестраховать его внешние торговые контракты, снять лимиты для Белбанка, увеличить поставки бензина с его НПЗ и еще много-много чего. Из предложений только одно — переориентировать поставки калия из ЕС в РФ. При этом белорусская сторона просит «минимизировать публичные комментарии» по этой теме.

Похоже, что шансов удержать страну у Лукашенко почти не осталось.

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