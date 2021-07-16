На ракете Джеффа Безоса в космос полетит 18-летний студент 16.07.2021, 9:57

Фото: qz.com

Он займет место анонима, который заплатил на аукционе $28 миллионов.

18-летний студент Оливер Дэймен станет самым молодым астронавтом в истории, полетев на корабле New Shepard основателя Amazon Джеффа Безоса. Он займет место анонима, который заплатил на аукционе $28 млн за право отправиться на границу с космосом, однако неизвестный не сможет из-за проблем с рабочим графиком.

Об этом сообщает сайт компании Blue Origin.

Место останется за неизвестным миллионером, он отправится ввысь в следующий раз. Деньги, кстати, пойдут не в адрес компании Blue Origin, а на благотворительность. Помимо студента, на корабле также будет и самый возрастной астронавт — 82-летняя Уолли Фанк, инженер аэрокосмической отрасли (исходя из возраста и достижений, также ее пионер).

Полет запланирован на 20 июля. На корабле также будут присутствовать сам Джефф Безос (который покинул пост главы Amazon), а также его брат. Полет «по границе космоса» (максимальная высота — 100 км) продлится 11 минут. Когда New Shepard достигнет условной границы, капсула отделится от ракеты и пойдет на снижение. Приземляться будет с помощью парашютов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».