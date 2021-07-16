Умер бывший гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров
- 16.07.2021, 9:59
Гусаров возглавлял авиакомпанию в течение 25 лет.
Сегодня ночью не стало бывшего генерального директора «Белавиа» Анатолия Гусарова. Об этом в «Фейсбуке» сообщил нынешний руководитель авиакомпании Игорь Чергинец.
«Мы сегодня ночью осиротели... Умер Анатолий Николаевич Гусаров. Нет слов...», — написал Игорь Чергинец.
Анатолий Гусаров возглавлял «Белавиа» в течение 25 лет, со дня основания компании. Он ушел с должности только в феврале этого года.