Умер бывший гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров 16.07.2021, 9:59

Анатолий Гусаров

Гусаров возглавлял авиакомпанию в течение 25 лет.

Сегодня ночью не стало бывшего генерального директора «Белавиа» Анатолия Гусарова. Об этом в «Фейсбуке» сообщил нынешний руководитель авиакомпании Игорь Чергинец.

«Мы сегодня ночью осиротели... Умер Анатолий Николаевич Гусаров. Нет слов...», — написал Игорь Чергинец.

Анатолий Гусаров возглавлял «Белавиа» в течение 25 лет, со дня основания компании. Он ушел с должности только в феврале этого года.

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