Как «Друзья Беларуси» в Конгрессе США помогут в борьбе с диктатурой 2 16.07.2021, 10:27

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Санкционное давление на режим будет расти одновременно с поддержкой гражданского общества.

По мнению политолога Джейсона Джея Смарта и директора Института мира по вопросам России и стратегической стабильности Дональда Дженсена, создание нового двухпартийного кокуса внутри Палаты представителей наиболее вероятно может привести к утверждению новых законов в отношении режима Лукашенко и введению новых санкций, сообщает «Голос Америки».

Джейсон Джей Смарт отметил: «Законодатели, которые учреждают кокусы, как правило, разделяют интересы и взгляд на ту или иную ситуацию, они как бы сообщают миру, что именно является приоритетом для США, к чему нужно присмотреться повнимательнее, поддержать специфическое направление политики в этой связи, возможно, инициировать принятие нового закона. Как правило, кокус концентрируется на происходящем в стране, к которой проявлен интерес, в том числе, часто члены кокуса поддерживают или инициируют санкции, чтобы поддержать усилия оппозиции».

Инициативных групп или кокусов в Конгрессе почти сто – они, в отличие от комитетов, являются неформальными объединениями законодателей на добровольной основе и количество их участников не ограничено. Как правило, кокусы создаются для поддержки местных инициатив, например, для борьбы за справедливое правосудие для молодежи, или международных – таких, как украинский кокус или «Друзья Беларуси».

По мнению Дональда Дженсена, санкции и дополнительное давление на режим Лукашенко – одни из возможных целей, которые ставят перед собой участники кокуса «Друзья Беларуси».

Дженсен рассказал: «Этот кокус может оказывать давление с целью выделения финансовой помощи для поддержки гражданского общества в Беларуси, они также могут стать для местной (белорусской) оппозиции своеобразной платформой, чтобы рассказывать всему миру о ужасных вещах, которые происходят в Беларуси».

Дженсен обратил внимание на тот факт, что «российское влияние в Беларуси гораздо сильнее, чем, например, в Украине, где, кроме прочего, очень сильно чувство национальной самоидентификации».

По его мнению, оппозиция в Беларуси выступает против Лукашенко, но не настроена против России, и об этих факторах нельзя забывать.

Джейсон Джей Смарт, отметил: «Уже очевидно, что белорусский режим утратил свою легитимность, а поддержка оппозиции будет расти».

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