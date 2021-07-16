Рекордные темпы: пенсионные накопления россиян начали стремительно обесцениваться 1 16.07.2021, 10:29

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Фото: Reuters

В РФ бушует инфляция.

Инфляция, которая началась в Российской Федерации после года пандемии и девальвации рубля, начала обесценивать пенсионные накопления граждан. Доходность инвестирования пенсионных денег Внешэкономбанком, управляющим средствами 38 миллионов «молчунов», по итогам первого полугодия оказалась отрицательной в реальном выражении. Об этом свидетельствуют данные российской госкорпорации, сообщает finanz.ru.

За первое полугодие ВЭБ заработал для будущих пенсионеров 4,11% годовых по расширенному инвестиционному портфелю. Этот доход не покрыл инфляцию, которую Росстат оценил в 6,5% на конец июня. Кварталом ранее ситуация была еще хуже: ВЭБ получил минимальную за 6 лет доходность 3% годовых при инфляции 5,8%.

Тогда разница – то есть отрицательная реальная доходность – достигала 2,8% и стала рекордной с начала 2015 года. К концу июня ее удалось уменьшить до минус 2,4%. В самом ВЭБе отмечают «неблагоприятную рыночную ситуацию», связанную с повышением ключевой ставки ЦБ и ожиданиями ускорения роста инфляции.

На этом фоне долговые ценные бумаги, в которые вложены пенсионные активы госкорпорации, падали в цене. Индекс котировок облигаций федерального займа RGBI за январь-июнь спикировал на 6%. Рынок корпоративного долга просел на 0,5%.

«На фоне отрицательной переоценки по активам, доходы были обеспечены только за счет купонных выплат и процентных поступлений», – рассказал руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов.

И хотя номинально пенсии выросли на 5,5%, в реальном выражении – с учетом инфляции – их размер сокращается пятый месяц подряд. Относительно мая-2020 пенсионеры обеднели на 0,5%, поскольку осуществленная государством индексация перестала покрывать темпы роста цен. Спад по сравнению с апрелем 2021 года оказался еще больше – 0,6%. Накопленным итогом с начала года реальные пенсии уменьшились на 0,1%.

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