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Житель Вильнюса вышел погулять и нашел клад с монетами времен Ягайло

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  • 16.07.2021, 11:12
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Житель Вильнюса вышел погулять и нашел клад с монетами времен Ягайло
Фото: lnk.lt

Уникальная находка нашлась в одном из районов Вильнюса.

В Вильнюсском районе, в Райшяй, вильнюсец пошел гулять и нашел клад с монетами XIV века, сообщает delfi.lt.

Мужчина нашел первые монеты с помощью металлоискателя, а потом в этом месте месяц работали археологи. По словам работников Национального музея, найден клад времен Ягайло (XIV в.): серебряные монеты, мужской перстень из серебра, серебряные слитки.

Впервые были обнаружены монеты Ягайло с изображением льва, которые были отчеканены, когда он стал королем Польши. Найдены и обрезанные монеты.

"В Литве было найдено около 10 таких кладов, но сохранились всего два из них", – сказал археолог национального музея Повилас Блажявичюс.

Монеты были рассыпаны, находились на глубине 10–30 см. Предполагают, что изначально клад мог быть в керамическом или медном сосуде.

"Денег было много, можно предположить, что деньги принадлежали воину, именно воины в то время накапливали больше всего денег. Во-первых, они грабили во время завоеваний, во-вторых, получали деньги за службу", – сказал работник отдела нумизматики музея Эдуардас Ремецас.

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