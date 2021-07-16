Эксперт: Путин «кинул» Лукашенко с ценами на газ и кредитом 2 16.07.2021, 11:24

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фото: getty images

Поводов для радости у диктатора нет.

Белорусские власти сообщили об удачных переговорах Лукашенко с Путиным. Но на деле поводов для радости нет, пишет «Салідарнасць».

По итогам переговоров правителей Беларуси и России, которые прошли в Санкт-Петербурге 13 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о следующих договоренностях.

Цена на газ для нашей страны в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. Также достигнуты договоренности о кредитной поддержке Беларуси в связи с налоговым маневром в России.

На первый взгляд эти решения выглядят победой Лукашенко. Но только на первый. Давайте разбираться.

В текущем году цена на российский газ для Беларуси составляет $128,5 за тысячу кубометров. Ею Лукашенко был недоволен, о чем откровенно заявил в интервью российскому телевидению: на его взгляд цена могла бы быть «более справедливой».

Стоит напомнить, что Минск давно мечтает, чтобы газ ему продавали по внутрироссийским ценам – приблизительно в два раза дешевле, чем сейчас.

А раз на следующий год снижения цены не произошло – так что радости для белорусских властей здесь мало.

Тем более пока неизвестно, какой будет цена на газ на следующий год для Европы. Не исключено, что с запуском «Северного потока-2» она существенно снизится, и стоимость для Беларуси уже не будет выглядеть льготной.

Решение о выделении кредита нашей стране в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере России выглядит для Минска еще хуже. Белорусские власти несколько лет добивались от Москвы компенсации, ведь из-за «маневра» цена на нефть неизменно растет. Минск оценил свои потери за шесть в 11 миллиардов долларов – огромную сумму для белорусского бюджета.

Власти желали получить именно «компенсацию» – живые деньги или скидку на нефть. Вместо этого им предлагают кредит, который придется возвращать.

Более того, как рассказала пресс-секретарь белорусского правителя Наталья Эйсмонт, размер и условия кредита еще даже не согласованы.

Поэтому вполне можно согласиться с оценкой старшего аналитика центра «Альпари Евразия» Вадима Иосуба насчет договоренностей Лукашенко и Путина по газу и налоговому маневру:

«Достижения для белорусских властей никакого нет. Эти договоренности – абсолютно в русле российской позиции: пока не будет полной унификации всего и вся, внутрироссийских цен на газ для Беларуси не будет, как не будет и компенсации за налоговый маневр. Собственно говоря, такова была изначально позиция Москвы. Лишь немножко Минску подсластили пилюлю, пообещав кредит, который придется возвращать».

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