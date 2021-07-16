«У многих иммунитет появляется через 2-4 недели после введения второго компонента» 16.07.2021, 11:44

Врач Никита Соловей - о вакцинации и последствиях.

Сегодня в Беларуси без проблем можно привиться от коронавируса. Даже есть выбор между российской и китайской вакцинами. И многие уже убедились, что прививка работает. Но многочисленные «почему» все равно остаются: почему человек заболел сразу после прививки, почему надо вакцинироваться, если есть собственные антитела, почему коронавирус долго не отпускает и т. д. Разобраться kp.by помог известный врач-инфекционист Никита Соловей, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ.

- Никита Владимирович, все прививаются сейчас вакцинами, разработанными задолго до появления индийского штамма. Но очередная мутация вируса - разве не повод вносить какие-то изменения в препараты? В той же гриппозной вакцине каждый год что-то меняется с учетом предполагаемых штаммов. А в противоковидных же нет никаких изменений, хотя сам вирус мутирует.

- Вопрос целесообразности внесения изменений в будущие вакцины сейчас активно прорабатывается исследователями и компаниями - производителями вакцин. Мне кажется, здесь важно не торопиться и максимально использовать те вакцины, что уже доступны.

Мутации возбудителя могут действительно снижать эффективность вакцин в плане профилактики. Но большинство вакцин активно работает на предотвращение тяжелых форм заболевания, даже если оно вызвано британским, индийским, бразильским вариантами COVID-19. А это и есть основная цель любой вакцинации - не столько предотвратить инфекцию в принципе, сколько сделать так, чтобы инфицированный человек переболел легко и без осложнений.

«Человек может переболеть одной и той же инфекцией многократно в течение жизни»

- Почему переболевшему коронавирусом человеку при достаточном количестве собственных антител надо делать прививку? Чем они хуже антител, которые попадут к нему с вакциной? Некоторые специалисты считают, что именно благодаря переболевшим создается коллективный иммунитет и им прививаться не нужно.

- Антитела после естественного инфицирования вырабатываются в меньшем количестве, чем после вакцинации. Они менее избирательны в отношении ключевых белков вируса и, к сожалению, быстро исчезают у многих до неопределяемых значений уже в первые месяцы после выздоровления. Поэтому позиция экспертов во всем мире однозначна: даже переболевшие COVID-19 должны получить вакцину.

- Почему ковидом болеют по 2 - 3 раза? Слабый иммунитет или что-то другое? Правда ли, что возможен длительный, а то и хронический ковид, когда клинические проявления вируса сохраняются и прогрессируют?

- Слабый иммунитет здесь ни при чем. Особенность многих вирусных инфекций в том, что они не формируют так называемый стерильный иммунитет. То есть человек может переболеть одной и той же инфекцией многократно в течение жизни. Это же касается и коронавируса. Но вакцинация даже после перенесенной инфекции существенно повышает шансы, что человек не заболеет вновь, а заболев, перенесет повторную инфекцию без симптомов или очень легко.

Хронический ковид (он же long-covid, постковидный синдром) - это длительное сохранение в организме не вируса, а последствий перенесенного заболевания, которое привело к нарушению функций многих органов и систем. И это еще один плюс в пользу вакцинации даже у лиц без факторов риска тяжелого и осложненного течения COVID-19.

«В первые 2 - 3 месяца после выздоровления риск заболеть повторно крайне мал»

- Когда переболевшему ковидом лучше делать прививку? Надо ли при этом контролировать уровень антител и вакцинироваться по принципу «когда свои антитела уменьшились»?

- Здесь позиции врачей в разных странах расходятся. Одни считают, что вакцинироваться можно сразу после выздоровления и окончания срока самоизоляции. Другие советует выполнять вакцинацию через 60 - 90 дней и позже после перенесенной инфекции. По данным многочисленных исследований, действительно, в первые 2 - 3 месяца после выздоровления риск заболеть повторно крайне мал. Поэтому если у человека имеются какие-либо опасения, можно отложить прививку на этот срок.

Никакие анализы на антитела перед вакцинацией не нужны. Слишком вариабельны и пока мало сопоставимы между собой результаты используемых тест-систем, не известна точная кинетика уровня антител после заболевания (то есть как быстро у определенного человека они будут уменьшаться), их специфичность и активность в отношении возбудителя и т. д.

- Почему люди после прививки заболевают?

- Как я уже говорил, цель вакцинации - прежде всего уменьшить вероятность тяжелых и осложненных форм COVID-19, а не полностью предотвратить инфицирование. Эффективность вакцины даже 90% означает, что из 100 пациентов заболеет 10, но все они перенесут инфекцию без симптомов или с минимальными симптомами.

Иммунитет вырабатывается не сразу. У многих только через 2 - 4 недели после введения второго компонента вакцины. Естественно, в эти сроки человек остается уязвимым к возбудителю и необходимо продолжать носить маски, избегать многолюдных мест, часто мыть руки, помнить о социальном дистанцировании и т. д.

«Любое количество антител после выздоровления - не причина отказа от вакцинации»

- В России началась ревакцинация. Как это объяснить простому человеку, который слышит и думает - вакцина действует недолго? В Беларуси такое тоже возможно?

- Если это повторная вакцинация ранее вакцинированных от COVID-19 лиц, то пока неясно, насколько это увеличит степень иммунной защиты, необходимы результаты дополнительных исследований. В Беларуси даже обычная вакцинация населения в начале пути, поэтому обсуждать ревакцинацию пока точно не стоит.

Результаты многих исследований говорят о том, что длительность поствакцинального иммунитета сохраняется по меньшей мере год, возможно, и дольше.

- Редкий пациент, переболевший ковидом, выписывается из больницы абсолютно здоровым. Человек надеется, что в поликлинике ему дадут какие-то ценные рекомендации, чтобы окончательно поправиться, но (скажу по собственному опыту) они могут сводиться к тому, что надо принимать препарат, разжижающий кровь, избегать нагрузок и переохлаждения. И вот мы сами что-то ищем в интернете, принимаем на свой страх и риск, потому что остается много проблем со здоровьем, а хочется уже вернуться к нормальной жизни. Что делать: ждать, что все рано или поздно пройдет, или бить тревогу?

- Здесь все определяется индивидуальной клинической ситуацией. Есть последствия в виде астенизации после тяжелого заболевания (слабость, повышенная утомляемость. - Ред.) - они, как правило, пройдут со временем даже без вмешательства специалистов. И есть нарушения функций внутренних органов (дыхательная недостаточность, дисбаланс вегетативной нервной системы, нарушения сна, когнитивные расстройства) - они существенно сказываются на качестве жизни пациента и требуют уже привлечения современных методов реабилитации. В этом случае необходимо вначале обратиться к врачу-терапевту, который сориентирует, куда двигаться дальше.

- Через сколько месяцев после перенесенной болезни стоит делать анализ на антитела, чтобы они наверняка уже были?

- Первые антитела IgM у болеющего человека появляются на 7 - 10 день от первых симптомов инфекции, IgG - обычно на 10 - 14 день заболевания. Поэтому после выздоровления антитела будут определяться в любые сроки примерно у 90% пациентов. Пока до конца не ясно, почему у остальных (до 10%) могут отсутствовать антитела, при этом не исключено, что у них замечательно работает клеточный иммунитет. Еще раз повторю: наличие любого количества антител после выздоровления не является причиной отказа от вакцинации. Введение вакцины позволяет еще в большей степени усилить иммунитет и сделать его наиболее специфичным в отношении возбудителя.

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