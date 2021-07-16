Катер Турции обстрелял судно береговой охраны Кипра 1 16.07.2021, 11:51

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Фото: Скриншот с видео/en.sg.gov.tr

Турецкий корабль преследовал кипрский до порта Като Пиргос.

В районе Тиллирия на северо-западе Кипра турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра, сообщает Кипрское агентство новостей CNA в пятницу, 16 июля.

"Серьезная провокация турецкой береговой охраны, открывшей огонь по катеру береговой охраны Республики Кипр, осуществлявшему регулярное патрулирование, произошла на рассвете в морском районе Като Пиргос Тиллирия", - говорится в сообщении.

По данным полиции, около 3:30 маленькое судно с тремя членами экипажа морской полиции и береговой охраны во время регулярного патрулирования для борьбы с нелегальной иммиграцией из Турции заметило катер турецкой береговой охраны на расстоянии 11 морских миль от порта Като Пиргос

Утверждается, что турецкая береговая охрана начала преследовать кипрское судно и открыла огонь. По данным агентства, турецкая береговая охрана произвела четыре предупредительных выстрела.

По словам представителя минобороны Христоса Пиериса, это непростой инцидент. Выступая в эфире RIK, он отметил, что "дело расследуется, и оперативный центр национальной гвардии собирает информацию, чтобы компетентное министерство приняло меры".

Ранее Кипр попросил Евросоюз помешать отправлению лодок с мигрантами из Сирии, потому что не может больше принимать людей.

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