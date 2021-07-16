Украина в ближайшие годы планирует получить пять различных безвизов с ЕС

Украина в ближайшие годы планирует получить пять различных безвизов с ЕС4
- 16.07.2021, 12:02
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Это значительно либерализует отношения между Украиной и Евросоюзом.
Кабинет министров Украины планирует в ближайшие два года подписать с Европейским Союзом пять соглашений, которые либерализуют отношения двух сторон в разных сферах.
Об этом во время Часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет unian.net.
"Мы продолжаем диалог с нашими европейскими партнерами, чтобы промышленный безвиз для украинских промышленных товаров стал реальностью уже в ближайший год. Кроме промышленного безвиза, в ближайшие два года мы планируем получить еще четыре из ЕС. Это – авиационный безвиз или соглашение об открытом небе, энергетический безвиз или присоединение к европейской энергосети ENTSO-E, таможенный безвиз или присоединения к конвенции о процедуре общего транзита и, конечно, цифровой безвиз", - сказал он.