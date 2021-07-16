Медики назвали простой способ повышения производительности мозга 4 16.07.2021, 12:06

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Он доступен каждому.

Исследователи из Института развития человека Макса Планка и Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф предполагают, что даже короткое время на открытом воздухе положительно влияет на структуру нашего мозга. Те, кто регулярно бывает на свежем воздухе, делают что-то хорошее для мозга и общего самочувствия. Результаты лонгитюдного исследования были недавно представлены в «Всемирном журнале биологической психиатрии», пишет lenta.ua.

В рамках исследования исследователи провели более 280 сканирований мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) шести здоровым участникам, которые живут в городе. Сканирование проводилось с регулярными интервалами более полугода. Используя визуализацию, рабочая группа хотела выяснить, как деятельность последних 24 часов влияет на мозг.

Учитывались время, проведенное на открытом воздухе, потребление жидкости, количество напитков с кофеином, физическая активность и количество свободного времени. Кроме того, учитывалась продолжительность солнечного сияния в течение исследуемого периода, чтобы учесть возможные сезонные колебания.

На основе сканирования мозга исследователи смогли определить, что время, проведенное на открытом воздухе, положительно влияет на серое вещество в правой дорсолатеральной префронтальной коре. Эта область мозга является частью лобной доли коры головного мозга, которая важна для планирования и регулирования действий, а также для когнитивного контроля. Рабочая группа подчеркивает, что многие психические расстройства связаны с уменьшением серого вещества в этой области.

«Наши результаты показывают, что структура нашего мозга и настроение улучшаются, когда мы проводим время на открытом воздухе», - подтверждает ведущий автор Симона Кюн, руководитель группы Лиз Мейтнер по экологической нейробиологии в Институте развития человека Макса Планка. Можно предположить, что это также влияет на концентрацию внимания, рабочую память и психику в целом.

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