«Планирую зарабатывать $1000» 12 16.07.2021, 12:26

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Анжелика Смирнова

Как начальница оставила должность и стала одним из первых в Беларуси эмотологов

Родители Анжелики Смирновой до сих пор не понимают, чем занимается их дочь. Закроется в комнате и сидит за компьютером с утра до вечера. Однажды папа заглянул в ее записи (а неподготовленному туда лучше не лезть), взялся за голову со словами: «Что это за хиромантия?» На самом же деле Анжелика ушла с руководящей должности в новую для себя и для страны профессию, чтобы «в мире стало больше счастливых и гармоничных людей». Ушла в никуда, закончила двухмесячные курсы и начала бесплатно практиковать. Сейчас работает на себя, получает среднюю по Беларуси зарплату, а к сентябрю планирует удвоить заработок, пишет onliner.by .

«Я не могу сказать, что ходила на нелюбимую работу»

33-летняя Анжелика живет в Витебске. Созваниваемся с ней по видеосвязи. Теперь для девушки это основной канал общения, в том числе по работе. У нас есть два часа, потом у Анжелики время встречи с клиентом.

— После школы я должна была быстро выучиться и пойти работать, чтобы помогать семье. Так вышло, что отца посадили, а маме одной нужно было смотреть за двумя дочками, — вспоминает наша собеседница. — В лицее я получила диплом швеи, а потом закончила индустриально-педагогический колледж.

Швеей девушка проработала два года, а потом ушла с производства. Все, чему она училась, пришлось поставить на стоп из-за аллергии на пыль от ткани. На тот момент Анжелика уже была знакома с будущим мужем и жила в Борисове.

Девушка долго не думала, решила пойти в сферу продаж и быстро нашла себя там. Она работала менеджером по продажам в небольшой частной компании по производству декоративных ваз и питьевого стекла, затем устроилась инженером по охране труда на Борисовский хрустальный завод.

— У меня было много профессий, и все они мне очень нравились. Не могу сказать, что ходила на нелюбимую работу. В любой сфере старалась находить плюсы. На швейном производстве я работала без напарницы, и выработка моя составляла 150—180% в день, — рассказывает Анжелика. — Для швеи я неплохо зарабатывала (рублей 700—800 на то время) и, наверное, не ушла бы с работы, не будь аллергии. В области продаж я тоже быстро адаптировалась, хотя изначально ничего не знала. С легкостью находила общий язык с незнакомыми людьми, мне это нравилось. Охрана труда — совершенно другая дорога, тоже по-своему интересная.

В 2016 году Анжелика вышла из декрета и снова устроилась менеджером по продажам в мебельную фирму. Отношения с мужем не ладились. Тогда она взяла подработку на фирме, а в свободное время распространяла косметику. За год она собрала денег на «подушку безопасности», подала на развод, забрала ребенка и вернулась в родной Витебск.

Здесь, на новом месте, и началось самое интересное...

«Все вроде бы начало налаживаться, но внутри не утихала боль»

На третий день в Витебске Анжелика устроилась на точно такую же работу — менеджером по продажам в мебельную фирму. Девушка знала там абсолютно все. В 2017 году она попросила оклад в 500 рублей плюс проценты от продаж. В среднем выходило 700—800 рублей постоянного и стабильного дохода, этих денег хватало, чтобы платить за квартиру и кормить ребенка.

Еще через два года Анжелика стала руководить отделом продаж в той же фирме. Ее ежемесячный доход вырос до 1200 рублей.

— У меня все вроде бы начало налаживаться. Уже была своя квартира, прибыльная работа и хорошая должность, ребенок ходил в сад. Но внутри не утихала боль после десяти лет брака, — признается Анжелика. — Семья разрушилась, а вместе с ней — все мечты и надежды. С бывшим мужем мы продолжали ругаться и даже судились за встречи с ребенком. Я стала искать пути, как избавиться от этой ненависти и негатива, читала много книг, пробовала разные техники по эффективному прощению. Результат был поверхностный, вскоре все возвращалось на круги своя.

Тогда же Анжелика наткнулась на работы российского психолога Александра Шахова. Ей понравился почерк специалиста — его юмор и легкая подача важной для жизни информации. Сначала наша героиня купила курс по женской самооценке, потом — по мужской и детской психологии. В целом на разные курсы и самообразование Анжелика потратила около $2000.

Когда она узнала, что будет открываться набор на курс по новой специальности — эмотологии, сразу же на него записалась. На тот момент он стоил около 1000 рублей. Анжелика уволилась с руководящей должности, чтобы полностью погрузиться в изучение новой профессии.

— У меня была конкретная цель — закончить курс, быстро переквалифицироваться и зарабатывать деньги эмотологией. Да, было страшно. Но я знала, что все получится. Чувствовала, что душа лежит именно к этому. Я знала, что в крайнем случае смогу в любой момент вернуться в сферу продаж.

На предыдущих курсах и на занятиях с эмотологами-сокурсницами девушка проработала весь негатив — боль, обиды и разочарования. Отношения с бывшим мужем вскоре наладились, они попросили друг у друга прощения и стали общаться как хорошие друзья.

Некоторые знакомые говорили: «Ты всегда такая довольная, аж бесишь»

В сентябре Анжелика закончила курс и начала практиковать бесплатно. Клиенты были из России: их преподаватель выставил в своем миллионном Instagram пост о первом выпуске эмотологов. Многие сокурсницы Анжелики стеснялись брать клиентов, а девушка, наоборот, охотно консультировала за спасибо и набивала руку.

— Я испытывала волнение: все люди абсолютно незнакомые. Каждого клиента я хорошо помню, каждому из них благодарна за понимание и доверие. Успешные консультации придавали мне сил и уверенности в том, что я на правильном пути, — делится специалист.

В новой профессии Анжелика менялась и сама. Многие знакомые «отваливались», некоторые говорили прямо: «Ты всегда такая довольная, аж бесишь». Она говорит, что всего-навсего перестала поддерживать пустые разговоры, сплетничать и осуждать других людей. Родители Анжелики переживали, что их дочь оставила работу с хорошей зарплатой, занимается «не пойми чем» и может вообще остаться без средств к существованию.

— Эмотология — это совершенно новое направление в психологии, основанное на авторских методиках. В Беларуси таких специалистов — единицы, в России — гораздо больше, но тоже мало. Именно поэтому никто не знает, что это такое и чем я занимаюсь, — продолжает Анжелика. — Если психолог стремится избавить человека от психологических страданий в долгосрочной перспективе, то эмотолог работает над тем, что наполняет клиента здесь и сейчас. Это консультант, помогающий освободиться от негативных эмоций: страха, обиды, тревоги, печали, ревности.

После обучения Анжелика начала развивать свой аккаунт в Instagram. Сейчас это основная площадка, где специалиста находят клиенты. Пришлось снова вкладываться в курсы и обучающие вебинары по рекламе и SMM. На это ушло немного — около 200 рублей.

И только в январе этого года к девушке обратились первые клиенты за деньги. Это была символическая плата — по 10 рублей с человека. И опять основной поток людей шел из России: сработало сарафанное радио.

— В 80% случаев люди обращаются к эмотологу из-за сложностей в личной жизни. Одни хотят забыть обиды на бывшего, другие — найти понимание с нынешним партнером. Остальные запросы клиентов — как наладить отношения с коллегами или начальником, как найти общий язык с родителями, избавиться от обиды на маму с папой, как перестать чувствовать себя одиноким и где найти силы двигаться дальше, — объясняет Анжелика.

За все время к Анжелике обратилось около 200 клиентов, среди них, как упоминалось, в основном жители России, были клиенты и из Польши, Литвы, Эстонии. Белорусов — около 30%.

99% обратившихся — женщины от 18 до 60 лет, но есть и мужчины. Им по 35—40 лет, и они понимают, что хотят изменить свою жизнь к лучшему. Чаще всего мужчины приходят из-за проблем с женщинами. С ними работать сложнее, так как мужчины не привыкли открыто говорить о чувствах и проявлять эмоции.

Анжелику спрашивают, как ей удается не выгорать, ведь часто приходится сталкиваться с чужим горем. А девушку вдохновляет результат ее совместной работы с клиентами.

Часто Анжелика вспоминает, как провела 8 занятий с женщиной, которая хотела измениться к 50-летию. Та пришла к эмотологу по вопросам, связанным с начальницей, а закончили работу разбором обид на маму, выстраиванием личных границ и попытками понять себя. Женщину было не узнать. И клиентка, и эмотолог нашли вдохновение в общении.

Еще одна обратившаяся к Анжелике после проработки злости по отношению к маме избавилась от зажима в челюсти. Ее остеопат, который курировал пациентку годами, был в шоке. Напряжение в челюсти не удавалось снять на протяжении нескольких лет — а тут понадобилось всего пару сессий.

«Где-то к сентябрю планирую стабильный доход — $1000»

Сейчас у Анжелики плавающий график. Она оформилась как самозанятая и раз в месяц платит единый налог 35 рублей. Девушка старается брать по два клиента каждый день, за исключением воскресенья. Такой график позволяет много времени уделять ребенку, себе и личной жизни.

Одна консультация у нее сейчас стоит 30 рублей. Средний ежемесячный доход — около 1500 рублей.

— Год назад я мечтала иметь по три клиента в неделю и закрывать свой прожиточный минимум. Сейчас твердо стою на ногах в финансовом плане и могу двигаться дальше. Где-то к сентябрю планирую стабильный доход — $1000, — делится Анжелика. — В моей профессии есть только один минус: мне всегда нужно иметь ресурс, чтобы помогать другим людям.

Увеличить доход девушка планирует за счет новых клиентов. Желающих попасть на эмосессию очень много, Анжелика даже не успевает всем ответить. Лето она решила посвятить обучению. Обещает вернуться к сентябрю.

— Я выбрала путь — учиться у лучших. И ни капельки об этом не жалею. Сначала были мысли поступать на психолога, но потом передумала. Это была бы просто корочка, а мне нужны знания. Что мне могут дать преподаватели, которые сами учились по советским книжкам? Тем более всего пару клиентов спросили, есть ли у меня диплом. Лучше я буду крутым практиком, — считает она.

Со временем материальные ценности для Анжелики отошли на второй план:

— Я знаю, что все будет: и машина, и дом. Но для девушки гораздо важнее, чтобы в этом доме была семья. Я чувствую, что скоро выйду замуж. Рядом есть достойный мужчина.

Через три года эмотолог планирует запустить свой курс, который будет помогать женщинам раскрывать свою силу и наполняться энергией:

— Сейчас каждая вторая женщина живет в состоянии хронического стресса. И они мало с кем могут этим поделиться. У многих появляются проблемы с заеданием и даже алкоголем. Люди просто существуют, а не живут. Мне хочется, чтобы в мире стало больше счастливых и гармоничных людей, чтобы женщины были счастливы и спокойны и делились этим спокойствием со своими близкими, чтобы дети жили в здоровом окружении.

Только цифры

В Беларуси есть 4 эмотолога, которые прошли аккредитацию и могут консультировать клиентов.

60 рублей — средняя стоимость одного занятия с эмотологом.

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