Реальная солдат Джейн: женщина впервые выдержала 37-недельный курс подготовки для зачисления в спецназ ВМФ США 6 16.07.2021, 12:45

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иллюстрационное фото: flickr

Она займет должность оператора лодки, которая перевозит «морских котиков» и секретные миссии на море.

В США женщина впервые успешно сдала экзамен для зачисления в спецназ ВМФ США.

Как сообщает AP, она прошла изнурительный 37-недельный курс подготовки, чтобы стать членом экипажа боевого корабля. Она займет должность оператора лодки, которая перевозит «морских котиков» и секретные миссии на море.

Представители ВМС не разглашают данные о женщине и ее фото из соображений безопасности.

Она стала одной из 17 моряков, которые закончили школу и успешно сдали итоговый экзамен. Теперь она отправится в одну из трех специальных лодочных команд ВМФ.

«Стать первой женщиной, окончившей учебную программу по специальным боевым действиям военно-морского флота, — это выдающееся достижение, и мы невероятно гордимся нашим товарищем по команде», — сказал командующий военно-морским спецназом.

По словам военного, она продемонстрировала характер, познавательные способности и лидерские качества, необходимые для присоединения к ВМС.

Из 18 женщин, ищущих работу в спецоперациях ВМФ, 14 не завершили курс. Еще трое из них в настоящее время проходят обучение.

По данным ВМС США, только около 35% мужчин и женщин, которые начинают подготовку к программе SWCC, действительно заканчивают обучение.

До 15 июля текущего года ни одна женщина не проходила успешно обучение специальным операциям морской пехоты.

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