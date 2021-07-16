Стало известно, какая погода будет в Беларуси на выходных 16.07.2021, 12:58

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Белгидромет и МЧС предупреждают.

Жара до 36 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 17 июля, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды и МЧС.

«В дневные часы 17 июля максимальная температура воздуха во многих районах страны достигнет +30…34 °С, в отдельных районах +35…36 °С», — говорится в сообщении.

Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы.

В воскресенье, 18 июля, по юго-востоку страны сохранится жаркая погода.

Рекомендации МЧС и медиков при жаре:

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками;

Необходимо как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;

Не употребляйте алкоголь: в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре;

Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденную воду, минеральную воду);

Не покупайте продукты с рук: при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов;

Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 °C;

По возможности ограничьте длительные поездки на автомобиле;

Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время.

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