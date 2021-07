Наводнения в Германии и Бельгии: как минимум 92 погибших, больше тысячи пропавших

Наводнение такой силы в последний раз случилось в Западной Германии 25 лет назад.

Сильнейшие наводнения в Западной Германии и Бельгии привели к гибели по меньшей мере 92 человек. Около 1300 человек пропали без вести, сообщили в администрации района Арвайлер. Полиция заявляет, что во многих регионах царит хаос и точное число жертв пока назвать почти невозможно, передает ВВС.

Больше всего пострадали немецкие земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, сильные разрушения и в Бельгии и Нидерландах. Лишь в Германии, по сведениям телеканала ARD, погиб по меньшей мере 81 человек.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ожидается, что общее количество погибших значительно возрастет.

На территории Бельгии погибли по меньшей мере 11 человек. Уровень воды поднимается в отдельных районах Нидерландов, Франции и Швейцарии.

В пятницу 16 июля в регионе ожидается еще больше проливных дождей.

Села затоплены водой, завалены деревьями, машины плавают по дорогам, а улицы превратились в бурлящие реки. Это одно из крупнейших наводнений на памяти местных жителей.

Многие из пострадавших забрались на крыши своих домов и ждут спасения. Около 3500 человек размещены в нескольких медицинских учреждениях, говорится на сайте районной администрации. По заявлению властей, в районе бедствия сейчас не работает мобильная связь, из-за чего стало невозможно связаться со многими людьми.

На месте происшествия находятся около 15 тысяч спасателей, военных, полицейских и сотрудников аварийно-спасательных служб.

Во многих районах Западной Германии за последние 24 часа выпало рекордное количество осадков и реки вышли из берегов. Почти 150 тысяч домов остались без электричества. Деревня Шульд с населением 700 человек почти полностью разрушена.

Транспортное сообщение в стране нарушено. Чиновники предупреждают, что ситуация по-прежнему опасна.

Наиболее пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

Канцлер германии Ангела Меркель, которая сейчас находится с визитом в столице США, назвала происходящее в Германии катастрофой.

"Здесь, в Вашингтоне, в эти часы, мысленно я рядом с жителями затопленных районов земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Я хочу выразить вам свою поддержку и солидарность. Мои европейские коллеги прислали мне множество сообщений о том, что там происходит. Они тоже выражают солидарность с Германией и предлагают нам помощь", - сказала она.

Полиция открыла горячую линию для людей, которые могут сообщить о пропаже близких, а жителей попросили присылать видео и фотографии, которые могли бы помочь им в поисках.

Спасатели на вертолетах пытаются вытащить отчаявшихся людей с улиц и крыш. Власти земель призывают людей по возможности оставаться на верхних этажах или забираться на крыши домов.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет во время своего визита в сильно пострадавший район, заявил, что экстремальные погодные условия вызвало глобальное потепление.

"Мы будем сталкиваться с такими вещами снова и снова, а это означает, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата... потому что изменение климата не ограничивается одним государством", - сказал он. По данным экспертов, изменение климата приведет к более частым погодным катаклизмам.

Бельгия, Франция, Швейцария и Нидерланды

В соседней с Германией Бельгии также несколько дней шел проливной дождь, из-за которого реки в регионе Валлония вышли из берегов. К вечеру четверга улицы нескольких бельгийских городов затопило.

Особенно пострадали провинции Льеж и Намюр: курортный город Спа был полностью покрыт водой. В городе Шофонтен почти 1800 человек были вынуждены эвакуироваться.

"Мы редко сталкивались с такими сильными наводнениями. Последний раз такое случалось в 1998 году", - сказал радио RTL мэр города Даниэль Баклен.

В коммуне Пепенстер в Льеже узкие улочки превратились в быстрые реки, передает наш корреспондент. Сильное течение мешает эвакуации жителей. Эвакуация также объявлена в административном центре провинции, городе Льеж.

В валлонском городе Вервье похожая ситуация - поток подхватывает автомобили и уносит их вниз по улицам. Власти Вервье ввели комендантский час из-за сообщений о мародерстве.

