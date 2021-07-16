Наводнения в Германии и Бельгии: как минимум 92 погибших, больше тысячи пропавших 6 16.07.2021, 13:18

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фото: reuters

Наводнение такой силы в последний раз случилось в Западной Германии 25 лет назад.

Сильнейшие наводнения в Западной Германии и Бельгии привели к гибели по меньшей мере 92 человек. Около 1300 человек пропали без вести, сообщили в администрации района Арвайлер. Полиция заявляет, что во многих регионах царит хаос и точное число жертв пока назвать почти невозможно, передает ВВС.

фото: afp

Больше всего пострадали немецкие земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, сильные разрушения и в Бельгии и Нидерландах. Лишь в Германии, по сведениям телеканала ARD, погиб по меньшей мере 81 человек.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ожидается, что общее количество погибших значительно возрастет.

На территории Бельгии погибли по меньшей мере 11 человек. Уровень воды поднимается в отдельных районах Нидерландов, Франции и Швейцарии.

В пятницу 16 июля в регионе ожидается еще больше проливных дождей.

фото: reuters

Села затоплены водой, завалены деревьями, машины плавают по дорогам, а улицы превратились в бурлящие реки. Это одно из крупнейших наводнений на памяти местных жителей.

Многие из пострадавших забрались на крыши своих домов и ждут спасения. Около 3500 человек размещены в нескольких медицинских учреждениях, говорится на сайте районной администрации. По заявлению властей, в районе бедствия сейчас не работает мобильная связь, из-за чего стало невозможно связаться со многими людьми.

На месте происшествия находятся около 15 тысяч спасателей, военных, полицейских и сотрудников аварийно-спасательных служб.

фото: reuters

Во многих районах Западной Германии за последние 24 часа выпало рекордное количество осадков и реки вышли из берегов. Почти 150 тысяч домов остались без электричества. Деревня Шульд с населением 700 человек почти полностью разрушена.

Транспортное сообщение в стране нарушено. Чиновники предупреждают, что ситуация по-прежнему опасна.

Наиболее пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

Канцлер германии Ангела Меркель, которая сейчас находится с визитом в столице США, назвала происходящее в Германии катастрофой.

"Здесь, в Вашингтоне, в эти часы, мысленно я рядом с жителями затопленных районов земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Я хочу выразить вам свою поддержку и солидарность. Мои европейские коллеги прислали мне множество сообщений о том, что там происходит. Они тоже выражают солидарность с Германией и предлагают нам помощь", - сказала она.

фото: reuters

Полиция открыла горячую линию для людей, которые могут сообщить о пропаже близких, а жителей попросили присылать видео и фотографии, которые могли бы помочь им в поисках.

Спасатели на вертолетах пытаются вытащить отчаявшихся людей с улиц и крыш. Власти земель призывают людей по возможности оставаться на верхних этажах или забираться на крыши домов.

фото: reuters

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет во время своего визита в сильно пострадавший район, заявил, что экстремальные погодные условия вызвало глобальное потепление.

"Мы будем сталкиваться с такими вещами снова и снова, а это означает, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата... потому что изменение климата не ограничивается одним государством", - сказал он. По данным экспертов, изменение климата приведет к более частым погодным катаклизмам.

Бельгия, Франция, Швейцария и Нидерланды

В соседней с Германией Бельгии также несколько дней шел проливной дождь, из-за которого реки в регионе Валлония вышли из берегов. К вечеру четверга улицы нескольких бельгийских городов затопило.

Особенно пострадали провинции Льеж и Намюр: курортный город Спа был полностью покрыт водой. В городе Шофонтен почти 1800 человек были вынуждены эвакуироваться.

"Мы редко сталкивались с такими сильными наводнениями. Последний раз такое случалось в 1998 году", - сказал радио RTL мэр города Даниэль Баклен.

В коммуне Пепенстер в Льеже узкие улочки превратились в быстрые реки, передает наш корреспондент. Сильное течение мешает эвакуации жителей. Эвакуация также объявлена в административном центре провинции, городе Льеж.

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В валлонском городе Вервье похожая ситуация - поток подхватывает автомобили и уносит их вниз по улицам. Власти Вервье ввели комендантский час из-за сообщений о мародерстве.

This is Pepinster today, small town in eastern Belgium.

the strong currents are making rescue operations really difficult as those images show👇🏼#floods #Belgium pic.twitter.com/stoscdykVs — Bruno Boelpaep (@BrunoBoelpaep) July 15, 2021

Бельгийская железнодорожная сеть Infrabel сообщила, что в четверг приостанавливает движение в южной части страны из-за рисков, связанных с поездками. "В нынешних условиях невозможно обеспечить безопасное движение поездов", - говорит министр транспорта страны Жорж Жилкине.

🌧 La crue de la Vesdre atteint une ampleur dramatique à Verviers dans l'est de la Belgique ce matin ! Certaines rues sont noyées sous près de 2 mètres d'eau ! (© Katia Bogaert) pic.twitter.com/yDGNgflP1y — Météo Express (@MeteoExpress) July 15, 2021

В нескольких провинциях на востоке Франции объявлено предупреждение - метеорологическая служба в четверг заявила, что потоп может дойти и до них. В отдельных районах французского департамента Мёз уже эвакуируют площадки для кемпинга.

фото: afp

фото: reuters

Наводнение также затронуло части Швейцарии и Нидерландов. В Швейцарии поднимается уровень воды в нескольких озерах - жителям Берна власти рекомендовали парковать свои автомобили повыше, чтобы их не затопило. В ближайшие часы, предупреждают метеорологи, уровень воды скорее всего будет подниматься. Также эвакуируется городской зоопарк, из которого уже унесло водой нескольких обитателей.

В Нидерландах король Виллем-Александр и королева Максима осмотрели ущерб в Валкенбурге, недалеко от границ с Бельгией и Германией, где наводнение охватило центр города и вынудило эвакуировать несколько домов престарелых.

Страна не сообщила о жертвах, но тысячам людей в городах и деревнях вдоль реки Маас предписано как можно скорее покинуть свои дома. В Маастрихте 10 тысяч человек получили приказ об эвакуации.

Британия и Евросоюз предложили помощь в ликвидации последствий наводнения всем пострадавшим странам.

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