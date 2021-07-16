Суммарные долги «флагманов» Беларуси побили исторический рекорд 1 16.07.2021, 13:17

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Предыдущий продержался всего один месяц.

Власти зафиксировали обновление максимума по суммарным долгам крупных и средних предприятий. Предыдущий рекорд продержался всего один месяц, сообщает banki24.by.

В Беларуси информация о состоянии расчетов предприятий-флагманов выходит с задержкой в полтора месяца. Поэтому цифры на начало лета становятся известны в середине июля.

На 1 июня суммарные долги крупных и средних предприятий составили 162,5 млрд BYN. Это рекордное значение задолженности флагманов за все время замеров по принятой методике.

Предыдущий максимум был установлен по состоянию на 1 мая и таким образом продержался один отчетный период. Всего с начала 2021 года размер задолженности увеличился на 2,6%.

В пересчете на деньги рост обязательств перед кредиторами выглядит солидно — плюс 4,060 млрд BYN. Большую долю в суммарных долгах флагманов занимают валютные кредиты и займы.

Поэтому в периоды бурной девальвации белорусского рубля значительно растет и задолженность. Так, за 2016 год суммарные обязательства поднялись на 7,4%, за 2017-й — на 12,9%, за 2018-й — на 10,7%, за 2019-й — на 7,4%, за 2020-й — на 19,3%.

Очевидно, что 2020 год вышел на первое место за пятилетку благодаря обесценению «зайчика». В целом за 5 лет задолженность выросла на 62%. Задолженность с пропущенными сроками возврата денег называют просроченной.

На 1 июня просрочка по суммарным долгам флагманов составила 9,945 млрд BYN. Суммарные долги любых предприятий имеют две основные компоненты — это кредиторская задолженность и задолженность по кредитам и займам.

На 1 июня обязательства флагманов РБ по кредиторке составили 66,6 млрд BYN. В данном случае также обновлен рекорд по размеру долга за весь период измерений. Предыдущий был поставлен 1 мая 2021-го.

С начала года кредиторка увеличилась на 8,3%. Сравните: за весь 2020 год рост кредиторки достиг 12,8%, за 2019-й — 10,8%, за 2018-й — 8,1%, за 2017-й — 15%, за 2016-й — 12,1%.

В целом за 2016—2020 гг. кредиторка крупных и средних предприятий поднялась на 74,2%. Просрочка по кредиторке к 1 июня достигла 7,608 млрд BYN. С начала 2021 года она увеличилась на 2,2%.

Задолженность флагманов по кредитам и займам составила на 1 июня 95,9 млрд BYN. Просроченные обязательства крупных и средних компаний по кредитам и займам достигли 2,337 млрд BYN.

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