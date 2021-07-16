На литовско-белорусской границе задержали еще 107 мигрантов 1 16.07.2021, 13:25

1,828

иллюстрационное фото

О задержанных нелегалах отчитались и в Польше.

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 107 мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба пограничного ведомства. О задержанных нелегалах отчитались и в Польше, пишет сайт zerkalo.io.

За четверг литовские пограничники задержали 107 мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси (в среду — 57, во вторник — 22 нелегальных мигранта).

Всего с начала этого года на литовско-белорусской границе задержали 1922 мигранта. Этот показатель в 23 раза выше, чем был на протяжении всего 2020 года. 907 из них — граждане Ирака или представляющиеся таковыми, 179 конголезцев и 121 гражданин Камеруна.

О задержаниях рассказали и в погранслужбе Польши. 13 июля польские пограничники задержали 46 человек, которые пересекли границу со стороны Беларуси с нарушением правил. Все задержанные — граждане Афганистана.

Напомним, парламент Литвы признал возросшую нелегальную миграцию через Беларусь гибридной агрессией. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил Евросоюзу рассмотреть три варианта санкций против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на белорусско-литовской границе: «Ввести пятый пакет, который бы касался лиц и предприятий, расширить секторальные санкции или применить санкции к конкретным компаниям, которые занимаются организацией переброски нелегальных мигрантов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».