Ермакова покидает пост главы «Белгазпромбанка» 5 16.07.2021, 14:15

3,130

фото: ТАСС

С 15 июня 2020 года она возглавляла временную администрацию разгромленного банка.

Сегодня у Надежды Ермаковой последний рабочий день на посту председателя правления «Белгазпромбанка», пишет «Онлайнер»

«Моя трудовая миссия на посту председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» приближается к завершению», — сообщила она 16 июля коллегам.

— Это правда, сегодня у меня заканчивается контракт. Ухожу на заслуженный отдых, мне 69-й год, пора уже отдохнуть, — рассказала глава правления банка. — Вместо меня будет исполнять обязанности Потапова Ирина, первый заместитель председателя правления банка. Я и дальше планирую заниматься общественными делами в Союзе женщин, а также ветеранской организации «Беларусбанка», у нас там 80 ветеранов. Ну и огород у меня есть, там цветов много. Так что работы мне хватит, скучать не буду!

С 15 июня 2020 года Ермакова возглавляла временную администрацию, созданную «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО „Белгазпромбанк“, непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами». 10 декабря полномочия временной администрации истекли. За месяц до этого (12 мая) пост председателя правления для участия в президентской кампании покинул Виктор Бабарико. С 15 января 2021 года Ермакову назначили председателем правления банка.

Напомним, летом 2020-го было принято решение о создании временной администрации в «Белгазпромбанке». Надежду Ермакову направили туда.

У назначенной администрации были сложности в общении с владельцами банка. «Пока собственник не хочет разговаривать», — сообщила Надежда Ермакова 1 августа 2020 года.

Еще будучи главой «Беларусбанка», Надежда Ермакова искренне недоумевала, для чего белорусам доллары: «Ну вот у меня его нет, и я не иду в обменник: он мне просто не нужен. У меня и в 90-е не было, и сегодня нет... Да, обувь завозится импортная, да, она станет чуть дороже. Но ничего страшного, сносим вместо двух туфель одни».

По поводу идеи о зарплате в $500 Надежда Ермакова в 2012 году, уже возглавляя Нацбанк, отметила, при каких условиях этот уровень может быть достигнут: «Только в том случае, если она будет заработана и выручка поступит на счета. Все условия есть... Зарплату надо заработать, это реально. А если зарплата обещана и не выплачена — это не заработная плата, то есть ее нет». Напомнила, что для всех, кроме бюджетников, путь один: произвести продукт, продать, получить деньги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».