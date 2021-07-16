Девушки Сеницы вышли на яркую акцию солидарности 2 16.07.2021, 14:36

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Потрясающие кадры.

Девушки Сеницы вышли на яркую акцию солидарности белорусскими женщинами, сообщает ТГ-канал МКБ.

«Мы не знали друг друга до лета 2020, но общая цель и борьба объединила нас всех.

Уже больше года идет борьба, борьба за свои права и жизнь на Родине. И все это время женщины действовали и не сидели, сложа руки. Очень много женщин в тюрьме за это, а многим пришлось бежать, спасая себя. За это мы говорим вам СПАСИБО и боремся! Боремся, чтобы ваша красота снова была на родных улицах Беларуси», — заявили участницы акции.

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