Как пинчанка хотела снять квартиру в Гродно, но нарвалась на интернет-мошенников
- 16.07.2021, 14:49
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19-летняя белоруска лишилась предоплаты за жилье.
На удочку интернет-мошенников попалась 19-летняя жительница Пинска. Девушка хотела снять квартиру в Гродно и на одном из сайтов нашла подходящий вариант, пишет сайт newgrodno.by.
Она связалась с арендодателем, тот сообщил, что людей очень много и для брони необходимо внести предоплату.
Она согласилась и в итоге перевела неизвестному 200 белорусских рублей. Однако после этого «владелец» квартиры перестал выходить на связь. Девушка была вынуждена обратиться в милицию.
Личность подозреваемого установили. Им оказался 20-летний житель областного центра.
Также установлено, что молодой человек действовал в сговоре с другим гражданином, его личность на данный момент устанавливается.