Как пинчанка хотела снять квартиру в Гродно, но нарвалась на интернет-мошенников 16.07.2021, 14:49

2,042

иллюстрационное фото

19-летняя белоруска лишилась предоплаты за жилье.

На удочку интернет-мошенников попалась 19-летняя жительница Пинска. Девушка хотела снять квартиру в Гродно и на одном из сайтов нашла подходящий вариант, пишет сайт newgrodno.by.

Она связалась с арендодателем, тот сообщил, что людей очень много и для брони необходимо внести предоплату.

Она согласилась и в итоге перевела неизвестному 200 белорусских рублей. Однако после этого «владелец» квартиры перестал выходить на связь. Девушка была вынуждена обратиться в милицию.

Личность подозреваемого установили. Им оказался 20-летний житель областного центра.

Также установлено, что молодой человек действовал в сговоре с другим гражданином, его личность на данный момент устанавливается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».