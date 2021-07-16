ОПЕК+ затрещал по швам 1 16.07.2021, 14:59

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Ирак захотел увеличить добычу нефти вслед за ОАЭ.

Нефтяной альянс ОПЕК+, объединяющий 23 страны-экспортера «черного золота», начинает трещать по швам.

Вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами, потребовавшими пересмотреть свою квоту, чтобы в одиночку увеличить добычу на сотни тысяч баррелей в день, больше нефти захотел качать второй по объемам член ОПЕК - Ирак.

Иракские представители в картеле настаивают на том, чтобы для них также был повышен базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты, сообщают Bloomberg и EnergyIntel со ссылкой на источники.

Сейчас Ирак имеет право добывать 4,016 млн баррелей в день - на 637 тысяч меньше базового уровня, который отсчитывается от октября 2018 года.

ОАЭ качают на 437 тысяч баррелей в день меньше «планки» в 3,186 млн баррелей в сутки, которую считают «несправедливой» и требуют поднять до 3,8 млн баррелей.

По данным Bloomberg и Reuters, в ходе закулисных переговоров Саудовская Аравия предложила Эмиратам компромиссный вариант - 3,65 млн баррелей в день. Но такое же право повернуть краны запросил Ирак.

Они «открыли ящик Пандоры», говорит Джованни Стауново, аналитик UBS: «Теперь все захотят качать больше».

Демарш Ирака неудивителен: он был главным нарушителем соглашения ОПЕК+ все пять лет его существования. И даже в 2020-м, перед лицом беспрецедентного кризиса, продолжал добывать больше своих квот.

В сентябре 2020 года Ирак записали в «двоечники» ОПЕК+ и потребовали компенсировать недосокращенную добычу, но и эти обязательства страна провалила в январе и феврале 2021-го.

По данным Reuters, Ирак и прежде не хотел продлевать участие в сделке по спасению нефтяного рынка, требуя для себя поблажек - таких же, как имеют охваченная войной Ливия и находящиеся под санкциями Венесуэла и Иран.

«Ирак всегда считал, что с ним поступили несправедливо в декабре 2016 года, когда не освободили (от квот). Поскольку экономика остается нестабильной из-за низких цен, эта проблема постоянно возникает», - рассказывал источник агентства.

Иракский бюджет на 97% наполняется нефтью, без которой правительство не может восстановить экономику после американского вторжения, при этом по размеру запасов - 140 миллиардов баррелей - страна занимает пятое место в мире.

Аналитики инвестбанков по-прежнему не верят в возможность полноценного развала ОПЕК+, но рынок нефти уже нервничает.

Фьючерсы на Brent в четверг упали второй день подряд и обновили минимумы за неделю - 73,3 доллара за баррель на 23.24 мск (-1,95%).

После взлета цен до максимумов с 2018 года над рынком нефти «сгущаются тучи», говорит Стивен Бреннок, аналитик PVM Oil Associates.

Помимо раздора в ОПЕК, растут страхи распространения штамма «Дельта», который может задержать полноценное восстановление экономики, отмечает он: «Это, в свою очередь, представляет серьезную угрозу для роста спроса на нефть в среднесрочной перспективе».

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