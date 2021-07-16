Белорусы снова стоят в огромных очередях 2 16.07.2021, 15:03

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Очереди могут быть связаны с проблемами доступа к базе МВД.

Иногда кажется, что ожидание в очередях для белорусов — не вынужденная мера, а нечто большее. Как любимая забава или генетическая предрасположенность, доставшаяся нам после всех советских дефицитов, пишет «Онлайнер».

«Видишь очередь — значит, там что-то хорошее дают», — советуют бывалые. Если присмотреться, белорусы постоянно стоят в очередях — обменников, почты, поликлиник, пунктов вакцинации или на открытии нового супермаркета. На этот раз в огромную очередь стали «ипэшники», которые захотели быстро получить ключ ЭЦП. Но не смогли.

Сотни человек второй день стоят в очередях на получение ключа электронной цифровой подписи в пункте Национального центра электронных услуг на ул. Седых в Минске. Для людей, далеких от бизнеса: ключ ЭЦП нужен «ипэшникам» для того, чтобы подать налоговую декларацию и, соответственно, заплатить налог.

— Я получаю это ключ впервые, он нужен моему бухгалтеру. Могу предположить, что причины очередей две: налоги за первый квартал и нововведения в валютное законодательство, из-за которых многим понадобился этот ключ, — говорит один из ИП в очереди, пожелавший остаться неизвестным. — При этом, если где-то есть электронная очередь, на Седых мы просто записываемся на бумажку. И это в 21-м веке в «IT-стране»! Люди в очереди ругаются и возмущаются: «Я сантехник и не хочу стоять пять дней в этой очереди, мне заказы клиентов надо выполнять!» А услуга, кстати, недешевая — стоит около 116 рублей.

В лучших традициях поликлиник, в пунктах оказались две параллельные очереди: одна по предварительной записи, другая — по живой очереди. Те, кто попытался метнуться в другой пункт города (их список можно найти здесь), рассказывают, что кое-где очередь перевалила за три сотни человек.

— Из ста человек в очереди за вчерашний день прошло только 40. Люди пишут списки, мне предложили прийти к 18 часам вечера на перекличку, а потом в 7 утра, чтобы попасть в завтрашний список. Принимает один специалист, наверное, из расчета, что народ никуда не денется. Неужели нельзя было это предусмотреть и поставить работать не одного сотрудника, а пять-шесть?

Некоторые ИП рассказывают, что такие очереди не впервые. Но сейчас стало немного проще: люди создали телеграм-каналы, где устраивают перекличку, какой номер прошел и кто следующий.

— Очереди связаны как с бездумностью чиновников, так и с разгильдяйством самих ИП, ведь эти ключи можно было получить без всяких очередей, предварительно записавшись на сайте, — считает Владислав, другой ИП из очереди. — Сейчас многие подают налоговую декларацию, она подается до 20 июля, а налоги уплачиваются до 22 июля. Без ключа это сделать невозможно, а за просрочку положен штраф. Во-вторых, некоторые люди не следят за сроками своих ключей: увидели, что через пару дней заканчивается ключ, и рванули его срочно продлевать. И в-третьих, не везде такие очереди: кое-где и за полтора часа можно дождаться своей.

Внутри все выглядит цивилизованно: люди мониторят очередь в чате и приезжают, когда подходит их черед.

Очереди могут быть связаны с проблемами доступа к базе МВД. С 2020 года продлить ключ ЭЦП для «ипэшников» стало возможно онлайн на Едином портале электронных услуг. Но с 8 июля возможность продлить свой ключ онлайн пропала.

«Уважаемые клиенты! По независящим от НЦЭУ техническим причинам (в связи с недоступностью ГИР(С), владельцем которых является Министерство внутренних дел Республики Беларусь, с 11:13 8 июля 2021 года) на Едином портале электронных услуг приостановлено оказание электронных услуг по дистанционному изданию сертификата ЭЦП», — сообщает портал.

Журналисты попробовали дозвониться на линию НЦЭУ, но оказались восемнадцатыми в очереди. Получить оперативный комментарий в пресс-центре не удалось.

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