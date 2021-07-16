Литовцы показали, как устроен тайник для сигарет в белорусской фуре 4 16.07.2021, 15:27

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На этот раз, таможенники нашли около полумиллиона пачек.

Литовские таможенники всякий раз смотрят на пиломатериалы из Беларуси как на ребус. На этот раз, разобрав «конструктор», снова нашли партию сигарет, ехавших в Евросоюз, — около полумиллиона пачек. Но это неокончательная цифра, пишет сайт onliner.by.

Досмотр въезжавшего из Беларуси грузовика проводился еще 12 июля на посту «Райгардас» (с нашей стороны — «Привалка»). За рулем находился гражданин Беларуси, он сообщил, что везет транзитом в Польшу дерево. При визуальном осмотре возникли подозрения — говорят, заметили, что звук какой-то не тот.

Уши не подвели, внутри оказались ниши с белорусскими сигаретами Minsk Capital MS.

Эту «шкатулку» разбирают уже четыре дня, пока достали 500 тысяч пачек. Отметили, что всего в фуре может поместиться сигарет почти на 2 млн евро — но это если набить под завязку.

Водителя отпустили под подписку, взяв денежный залог.

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