Ученые рассказали, как исчезла вода на Марсе 16.07.2021, 15:30

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Климат на планете колебался.

Ученые NASA выяснили, что Марс не сразу превратился в пустынную планету. Ранее на нем была вода, однако постепенно она начала высыхать. Климат колебался между засушливым и влажным, а со временем красная планета превратился в настоящую пустыню, пишет cursorinfo.co.il.

Для того, чтобы провести исследование, ученые использовали данные от аппарата Curiosity. Так, аппарат исследовал запас гигантского кургана Шарм, высота которого достигает приблизительно 5,5 километров.

Исследователи выяснили, что основание горы состоит из глин, чья толщина достигает 300 метров. Они были сформированы в тогдашних озерах. Далее идут эрозионно-опасные слои толщиной около 150 метров, а затем темные и светлые породы, которые чередуются между собой. Их возникновение характерно для речной воды.

Такая структура помогла понять, как менялся климат на Красной планете.

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