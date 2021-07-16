Одессa вышла на международную акцию солидарности с белорусками 16.07.2021, 15:57

«Они зажигают огни надежды во тьме».

Диаспора Одессы вышла на международную акцию солидарности с белорусками, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

«Мы хотим сказать спасибо каждой прекрасной смелой и сильной белоруске. В моменты, когда кажется, что выхода нет – они меняют правила игры и останавливают насилие, они становятся в первый ряд и берут весь удар на себя, они зажигают огни надежды в непроглядной тьме. Мы восхищаемся вами, мы гордимся. И мы с вами до конца», - говорят участники акции.

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