закрыть
16 июля 2021, пятница, 16:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Одессa вышла на международную акцию солидарности с белорусками

  • 16.07.2021, 15:57
Одессa вышла на международную акцию солидарности с белорусками

«Они зажигают огни надежды во тьме».

Диаспора Одессы вышла на международную акцию солидарности с белорусками, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

«Мы хотим сказать спасибо каждой прекрасной смелой и сильной белоруске. В моменты, когда кажется, что выхода нет – они меняют правила игры и останавливают насилие, они становятся в первый ряд и берут весь удар на себя, они зажигают огни надежды в непроглядной тьме. Мы восхищаемся вами, мы гордимся. И мы с вами до конца», - говорят участники акции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Здравствуй, белорус!
Здравствуй, белорус! Ирина Халип
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом Телеграм-канал БОР
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский
В палате №6 день открытых дверей
В палате №6 день открытых дверей Андрей Санников