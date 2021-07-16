«Не было дня, чтобы Renault не стояли в ремонте» 9 16.07.2021, 16:10

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Какие машины чаще всего ломаются у белорусов.

О недорогом в обслуживании автомобиле, который никогда не ломается, мечтает каждый автолюбитель. Вот только в жизни далеко не все марки и модели оправдывают ожидания. Ко многим из них вовсе приклеился ярлык ненадежных авто. Какие машины считаются самыми проблемными Барановичах и что конкретно с ними не так, Intex-press спросила у работников станций техобслуживания города.

«Люди чаще сами создают проблемы»

Если «загуглить» рейтинг наиболее ломающихся автомобилей в мире, интернет выдаст десятки статей на эту тему с указанием конкретных марок, моделей и их проблем.

Но добиться конкретики от работников барановичских автосервисов – дело не из легких, ведь, как оказалось, подобную статистику никто не ведет. Поэтому мы можем опираться лишь на субъективное мнение тех, кто ежедневно занимается ремонтом автомобилей. А они говорят, что некачественных автомобилей не бывает, бывают «некачественные» автовладельцы, которые неправильно эксплуатируют свои машины и жалеют деньги на их обслуживание.

– Чаще всего люди сами создают себе проблемы. Возьмем, к примеру, минивэны Renault или Citroen. Эти машины были созданы исключительно для асфальтированных городских дорог. Но многие люди ездят на них по пересеченной местности, по гравейке, плюс еще и на огромной скорости. Естественно, потом владельцы этих машин обращаются, в основном, по поводу ремонта подвески, – замечает владелец одного из сервисов.

Тем не менее, многие отмечают, что некоторые тенденции по маркам и производителям все же есть. Так, сразу в нескольких автосервисах отметили, что чаще других на ремонт пригоняют французские автомобили.

– Наверное, не было ни одного дня, чтоб Renault, Peugeot или Citroen не стояли у нас в ремонте. Помимо непродуманной подвески, в которой постоянно вылетают опорные подшипники, у этих машин просто беда с двигателями. И вот здесь, по нашему мнению, дело не в водителях, а в самом производителе, – сказали в другом в автосервисе. – Немецкие автомобили в этом плане гораздо надежнее. В неделю мы видим максимум одну-две машины, практически всегда это Opel.

К слову, об «Опелях». В сервисах считают, что в авто этой марки одна из худших систем проводки: со временем на изоляции проводов появляются трещины, туда попадает влага, провода покрываются ржавчиной и приходят в негодность.

Кроме французов и немецких «Опелей» в ремонт нередко пригоняют автомобили марки Ford. Их основной слабостью специалисты называют коробку передач.

– В некоторых моделях Ford стоит шестиступенчатая механическая коробка PowerShift, в которой выходят из строя блоки управления АКПП. Только за последнюю неделю у нас было два таких случая. Устранить поломку, к сожалению, получается не всегда: блок управления, в котором заключается основная проблема, разбирается очень сложно и собрать его обратно иногда невозможно, приходится менять на новый, – пояснили в одном из СТО.

Частыми гостями автосервисов называют и Geely. Они хотя и славятся неплохим двигателем от японского производителя Toyota, но при этом имеют очень ненадежный кузов.

– Главный их минус – это гниение корпуса и поддона. По сути, все, что нужно знать об этих автомобилях, – резюмируют в автосервисе.

Что ломается в жару?

А вот в жару помощь специалистов может понадобиться любому автомобилю, вне зависимости от его марки и стоимости. Больше всего обращений в жаркую погоду вызваны проблемами с системой охлаждения салона или перегревом двигателя.

– В жару многие машины начинают просто «закипать», потому что некоторые владельцы забывают менять антифриз, что приводит к забивке радиатора. В таких случаях приходится промывать систему охлаждения или менять радиатор. От этого вообще никто не застрахован, это может случиться как с Mercedes, так и с Citroen, – рассказал владелец одного из автосервисов.

Чтобы этого не произошло, говорит специалист, антифриз нужно менять после каждой пятой замены масла, а также следить за его цветом и консистенцией: если жидкость темная и мутная, значит, антифриз нужно срочно менять, иначе машина закипит.

Кроме того, в знойную погоду, отмечают работники СТО, многие автовладельцы приезжают на замену муфт кондиционирования и замену жидкости в самом кондиционере.

А вообще, говорят они, в любую погоду и любые автомобили требуют, прежде всего, внимания и ухода. Только тогда они не будут вызывать нареканий по поводу своей работы.

– Недавно к нам на сервис пригоняли автомобиль 1960 года выпуска. Я никогда не видел, чтобы «аппарат» после стольких лет был в таком идеальном состоянии. А бывает машина 2015 года, а там и подвеска разбита, и масло течет, и каких проблем только нет, – отмечает владелец одного из автосервисов. – Машину нужно вовремя пригонять на техосомотры, производить замену масла, следить за исправностью тормозов и бережно за ней ухаживать. Тогда она прослужит долго вне зависимости от марки и года выпуска.

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