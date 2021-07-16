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Санкции ударили по заводу автомобильных агрегатов в Осиповичах

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  • 16.07.2021, 16:30
  • 7,994
Санкции ударили по заводу автомобильных агрегатов в Осиповичах

Остается немножко дожать. Так чего мы ждем?

Телеграм-каналу «БОР» поступила информация, что ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» проблемы в связи с санкциями и неумением руководства управлять предприятием. Запчасти с МАЗа не поступают, оборудование на соплях, а сами начальники настолько напуганы, что визжат, что уволят каждого, кто хоть как-то будет замечен в протесте. На деле же все оборачивается только пугалками.

Но вот, что реально:

- завод, требующий ремонта;

- нищенские зарплаты;

- температура в цехах по 40 градусов.

Предприятие уже является камнем на шее бюджета: в таких условиях невозможно работать, но рабочие и не спешат с выполнением планов. Завод уже загибается. Остается немножко дожать. Так чего мы ждем?

Продолжаем вести упорную итальянскую забастовку. Вспоминаем, как это было у поляков «Рабочий, работай медленно». Готовимся к тому, чтобы остаться дома. Закупаем продукты и лекарства, покупаем валюту.

Вместе победим.

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