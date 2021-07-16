Санкции ударили по заводу автомобильных агрегатов в Осиповичах

Санкции ударили по заводу автомобильных агрегатов в Осиповичах2
- 16.07.2021, 16:30
- 7,994
Остается немножко дожать. Так чего мы ждем?
Телеграм-каналу «БОР» поступила информация, что ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» проблемы в связи с санкциями и неумением руководства управлять предприятием. Запчасти с МАЗа не поступают, оборудование на соплях, а сами начальники настолько напуганы, что визжат, что уволят каждого, кто хоть как-то будет замечен в протесте. На деле же все оборачивается только пугалками.
Но вот, что реально:
- завод, требующий ремонта;
- нищенские зарплаты;
- температура в цехах по 40 градусов.
Предприятие уже является камнем на шее бюджета: в таких условиях невозможно работать, но рабочие и не спешат с выполнением планов. Завод уже загибается. Остается немножко дожать. Так чего мы ждем?
Продолжаем вести упорную итальянскую забастовку. Вспоминаем, как это было у поляков «Рабочий, работай медленно». Готовимся к тому, чтобы остаться дома. Закупаем продукты и лекарства, покупаем валюту.
Вместе победим.