Европарламент предложил не признавать результаты выборов в Госдуму РФ 16.07.2021, 16:39

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Об этом сказано в заявлении комитета по международным отношениям.

Евросоюз не должен признавать результаты выборов в Госдуму России, если Брюссель увидит в них нарушения. Об этом сказано в заявлении комитета Европарламента по международным отношениям от 15 июля, сообщает «Гордон».

«ЕС должен быть готов к тому, чтобы отказаться от признания Госдумы России, если парламентские выборы 2021 года проведут с нарушением демократических принципов и международного права», – говорится в документе.

Комитет называет политику РФ агрессивной, европейский блок должен давать ей отпор. Евродепутаты провели различие между народом России и режимом президента этой страны Владимира Путина, который в тексте заявления называется «застойная авторитарная клептократия во главе с пожизненным президентом, окруженным олигархами».

Парламентарии уверены, что у России может быть демократическое будущее.

«Совет должен принять стратегию ЕС для будущей демократической России, включающую стимулы и условия для укрепления демократических внутренних тенденций», – сообщили в Европарламенте.

В комитете заявили, что ЕС должен развивать связи с США и укреплять контакты со странами «Восточного партнерства».

«ЕС должен наращивать потенциал, чтобы выявлять и останавливать потоки грязных денег из России, разоблачать ресурсы и финансовые активы автократов и олигархов российского режима, скрытых в государствах-членах ЕС», – заключили депутаты.

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