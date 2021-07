Еще одна белорусская теннисистка не будет участвовать в Олимпиаде 1 16.07.2021, 16:48

Александра Соснович

По рейтингу она могла претендовать на выступление в одиночном разряде.

После отказа Виктории Азаренко ехать на Олимпийские игры, стало известно, что 86-ая ракетка мира, белоруска Александра Соснович также не поедет на Олимпиаду, сообщает «Трибуна».

На странице официального источника указано: «Player does not participate as a result of injury, chose not to compete or was not selected by their governing body» («Игрок не участвует из-за травмы, решил не участвовать или не был выбран их руководящим органом [Национальным олимпийским комитетом])».

Напомним, после отказа Виктории Азаренко участвовать на Олимпийских играх ожидалось, что Саснович выступит в паре с Ариной Соболенко. Также по рейтингу Александра могла претендовать и на выступление в одиночном разряде.

