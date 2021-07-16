Российский бизнес вымирает с рекордной за восемь лет скоростью 2 16.07.2021, 18:31

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фото: shutterstock

В первом полугодии экономика теряла по четыре тысячи компаний и ИП в день.

Российская экономика продолжает работать в режиме «крематория», ежегодно сжигающего десятки тысяч «трупов» компаний - от малых до больших.

По итогам первого полугодия в стране прекратили работать 724 тысячи юрлиц и ИП, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Скорость «вымирания» бизнеса - почти 4 тысячи компаний в день - стала рекордной с 2013 года, и основной вклад в это внесли индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства.

Их стало на 553,7 тысячи меньше за полгода, что на 81% выше показателя января-июня 2020-го.

Число закрытых юридических лиц составило 170 тысяч, из которых подавляющее большинство - 158 тысяч - это коммерческие предприятия.

С учетом новых, зарегистрированных компаний (121 тысяча) и ИП (410 тысяч) экономика потеряла 192 тысячи предприятий различных форм организации.

Таким образом, естественная убыль бизнеса достигла почти тысячи компаний в день.

Негативную динамику по ликвидации компаний спровоцировало сразу несколько тенденций, отмечает руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Во-первых, это влияние кризисного эпизода, который, несомненно, подтолкнул многие компании к уходу с рынка.

Кроме того, скорее всего, произошло поглощение малых фирм крупными - причем это выгодно государству, так как позволяет собрать больше налогов. И, наконец, часть предпринимателей могла перейти в статус самозанятых для оптимизации нагрузки - не случайно их насчитывается уже 2,4 млн, отметил эксперт.

За год пандемии малый и средний бизнес за год недополучили 2,8 триллиона рублей выручки, подсчитали аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).

В денежном выражении сильнее всего пострадала оптовая торговля (минус 1,7 трлн рублей), в относительном - туристический бизнес, потерявший 70% оборота.

Государство компенсировало предпринимателям лишь 10% убытков: финансовая поддержка малого бизнеса составила 290 млрд рублей, оценивает НРА.

Основной экономический удар от коронакризисной атаки ощутили на себе малые предприятия и частный бизнес, но большая часть экономических бонусов пришлась на предприятия крупного промышленного бизнеса, в том числе на отраслеобразующие и стратегические предприятия, которые напрямую (по виду собственности) или косвенно (через госзаказы) аффилированы с государством, отмечает

директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Государство«своих не бросает», а в результате итогом коронавирусного кризиса может стать новый виток огосударствления экономики, считает эксперт.

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