Дипломатов стран ЕС не будут пускать в суды без разрешения МИД Беларуси

Дипломатов стран ЕС не будут пускать в суды без разрешения МИД Беларуси5
- 16.07.2021, 18:37
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Сегодня представители нескольких посольств не смогли попасть на открытое заседание по «делу студентов».
Представители посольств стран ЕС не смогут посещать судебные заседания без специального разрешения МИД Беларуси, сообщили в штабе Виктора Бабарико. Эту информацию Zerkalo.io подтвердили в одном из диппредставительств.
Теперь дипломаты стран ЕС должны будут получать разрешение в МИД Беларуси для посещения судебных заседаний. Однако о запрете на присутствие как физическому лицу (как и гражданам Беларуси) не говорится. Вероятно, при этом дипломаты не будут иметь дипломатический иммунитет.
Сегодня прошло закрытое заседание по жалобе защиты Марии Колесниковой на продление срока ее содержания под стражей. В суд пришли послы и представители посольств Австрии, Германии, Италии и Франции. Однако на оглашение решения представителей посольств не допустили, аргументировав это тем, что для этого посольствам ЕС необходима аккредитация в МИД, сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.
В этот же день представители нескольких посольств не смогли попасть на открытое заседание по «делу студентов». Было объявлено, что в зале не осталось свободных мест.