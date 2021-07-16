Японские ученые побили рекорд скорости передачи данных по оптоволокну 1 16.07.2021, 18:48

Скорость составила 319 терабит в секунду.

Японские инженеры разработали технологию, благодаря которой им удалось сделать максимально быструю доставку данных по оптическому кабелю, сообщает Science Alert.

Новый рекорд по скорости передачи данных установила группа ученых и инженеров из Японского национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT).

Команда побила свой собственный предыдущий рекорд скорости, который достиг 172 терабит в секунду. Тогда такой скорости удалось достичь благодаря экспериментальному фотонному чипу. И теперь им удалось развить еще более высокую скорость передачи данных до 319 терабит в секунду.

Для этого они использовали четырехжильный кабель вместо стандартного одинарного. А сам сигнал разделили на волны с разной длинной сигнала, но подавали их одновременно.

Этот метод называется мультиплексированием с разделением по длине волны. Он излучается лазером, который разделяет сигналы на 552 канала и отправляет их по четырем жилам оптического волокна.

Помимо этого, через каждые 70 километров, в кабеле расположены специальные усилители, которые предотвращают потерю сигнала при передаче на большие расстояния. Еще инженеры добавили два новых типа усилителей, в которые добавили два химических элемента - эрбий и тулий.

Учены считают, что четырехжильное оптоволокно можно использовать вместо одножильного, так как оба одинакового размера. Поэтому его будет достаточно просто внедрить в существующую оптоволоконную систему для передачи данных.

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