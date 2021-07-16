Ученые нашли «суперантитело» против COVID-19 1 16.07.2021, 19:07

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Исследователи изучили 12 антител, которые появились у людей, зараженных SARS-CoV-2 и SARS-CoV.

Команда американских ученых во главе с биохимиком из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлером Старром нашла антитело, которое может бороться не только с различными видами SARS-CoV-2, но и со штаммами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Nature.

Отмечается, что исследователи изучили 12 антител, которые появились у людей, зараженных SARS-CoV-2 и SARS-CoV. Выяснилось, что антитела прикрепляются к части вирусного белка, связанного с рецепторами на клетках человека, который еще называют связывающим доменом.

Затем ученые составили перечень из тысяч мутаций в доменах разных штаммов COVID-19 и подобных инфекций из группы сарбековирусов. Такой анализ показал, что одно из антител (S2H97) обладало способностью прикрепляться к доменам всех подобных патогенов и нейтрализовать их в живых клетках.

Соответствующее подтверждение ученые получили на эксперименте с хомяками.

Тем не менее, исследователи пока не готовы утверждать, что S2H97 может защитить и от новых штаммов.

"Хотя оно точно может противостоять существующим", - заключили эксперты.

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