Из-за жары минчане скупают вентиляторы 2 16.07.2021, 19:15

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А на установку кондиционеров очереди растянулись до осени.

Аномальная жара, установившаяся этим летом в Беларуси, кажется, не собирается отступать. Белорусы спасаются как могут – кто-то переживает жару на даче, кто-то закрылся в офисе с кондиционером, а потом короткими перебежками – к машине, в которой тоже есть кондиционер. Многие стали штурмовать магазины - срочно нужен вентилятор. Справляются ли продавцы? Порой на сайте можно купить вентилятор «в наличии», но потом перезванивал менеджер, мол, только под заказ.

«Комсомольская правда» обзвонила минские магазины бытовой техники и фирмы, занимающиеся продажей и установкой кондиционеров.

- У нас есть складской запас, правда, многие модели вентиляторов уже распроданы, то есть сейчас ассортимент немного снизился, - рассказали «Комсомолке» в одном из крупных интернет-магазинов. – Но, в принципе, с нагрузкой мы справляемся – знаем, что спрос на вентиляторы увеличивается каждый сезон.

А вот с быстрой покупкой и установкой кондиционеров сейчас проблема. Однако, в большинстве специализированных фирм, куда дозвонилась «Комсомолка», отметили, что такая ситуация происходит каждый год.

- Конечно, за последний месяц число звонков увеличилось. Но летом установка кондиционера – дело не быстрое. Не только из-за жары. Дело в том, что лето – как и весна и осень – это сезон ремонтов. Поэтому у нас, да и у многих наших коллег, очередь на установку может растянуться на месяц, а то и на два, - рассказали «Комсомолке» в одной из специализированных фирм.

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