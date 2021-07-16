В Украине ужесточат требования для въезда из Беларуси 16.07.2021, 19:30

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Ограничения вводятся из-за распространения индийского штамма COVID-19.

Власти Украины намерены ужесточить требования для въезда в республику из ряда стран. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что ограничения вводятся из-за распространения индийского штамма COVID-19. По словам Данилова, требования ужесточат по отношению к тем странам, где он «бушует». К их числу секретарь СНБО отнес Индию, Беларуси, Россию и еще две страны Европейского союза.

Данилов также не исключил, что кабинет министров Украины примет дополнительные меры по отношению к этим государствам.

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