В офисе профсоюза РЭП взломали и опечатали дверь
- 16.07.2021, 19:40
Фотофакт.
В офисах Белорусского независимого профсоюза РЭП и правозащитной организации «ТаймАкт» проходят обыски. В офисе РЭП взломали дверь, передает praca-by.info.
Сообщается, что учредителя организации “ТаймАкт” разыскивает уголовный розыск.
По последней информации, офис РЭП опечатан. Руководители профсоюза на свободе.
Два дня назад, 14 июля, члена Совета Вацлава Орешко более 3 часов допрашивали в Следственном комитете, он также пока на свободе
Предыдущий обыск в профсоюзе РЭП прошел 16 февраля и длился более 5 часов.
Обыск проводили сотрудники уголовного розыска в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), к которому профсоюз РЭП может быть причастен.
Тогда в офисе был обнаружен охотничий патрон.
Еще председатель профсоюза, Василий Завадский в феврале уехал в Литву.
- Обыск в центральном офисе профсоюза РЭП не стал определяющим в принятии решения об отъезде из страны. И даже явная провокация – патрон, «обнаруженный» на кухне офиса, – да, это неожиданно, это плохо; но эта нелепая «находка» не стала важным фактором. Наезд на профсоюз РЭП – «всего лишь» очередная попытка властей заставить молчать профсоюз РЭП, самый неудобный для режима, самый зубастый, на мой взгляд, профсоюз в стране, – объяснял он.
Фактически возникла угроза, что В.Завадского могут “пришить” к “делу Автуховича”.
Напомним, ранее в Беларуси прошли массовые обыски у правозащитников и журналистов.