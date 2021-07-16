В офисе профсоюза РЭП взломали и опечатали дверь 16.07.2021, 19:40

Фотофакт.

В офисах Белорусского независимого профсоюза РЭП и правозащитной организации «ТаймАкт» проходят обыски. В офисе РЭП взломали дверь, передает praca-by.info.

Сообщается, что учредителя организации “ТаймАкт” разыскивает уголовный розыск.

По последней информации, офис РЭП опечатан. Руководители профсоюза на свободе.

Два дня назад, 14 июля, члена Совета Вацлава Орешко более 3 часов допрашивали в Следственном комитете, он также пока на свободе

Предыдущий обыск в профсоюзе РЭП прошел 16 февраля и длился более 5 часов.

Обыск проводили сотрудники уголовного розыска в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), к которому профсоюз РЭП может быть причастен.

Тогда в офисе был обнаружен охотничий патрон.

Еще председатель профсоюза, Василий Завадский в феврале уехал в Литву.

- Обыск в центральном офисе профсоюза РЭП не стал определяющим в принятии решения об отъезде из страны. И даже явная провокация – патрон, «обнаруженный» на кухне офиса, – да, это неожиданно, это плохо; но эта нелепая «находка» не стала важным фактором. Наезд на профсоюз РЭП – «всего лишь» очередная попытка властей заставить молчать профсоюз РЭП, самый неудобный для режима, самый зубастый, на мой взгляд, профсоюз в стране, – объяснял он.

Фактически возникла угроза, что В.Завадского могут “пришить” к “делу Автуховича”.

Напомним, ранее в Беларуси прошли массовые обыски у правозащитников и журналистов.

фото: nn.by

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