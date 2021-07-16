Зеленский поручил разработать проект системы мониторинга олигархов 16.07.2021, 19:52

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Проект должны разработать до начала сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить проект системы мониторинга олигархов до 7 сентября. Об этом сообщил на брифинге 16 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО, передает корреспондент издания "Гордон".

Проект планируют представить до начала открытия новой сессии Верховной Рады Украины, уточнил Данилов.

"В аппарате СНБО эта разработка велась длительное время. К этой работе будут приобщаться центральные органы власти, СБУ, наше разведывательное сообщество. Это будет совместная система мониторинга. Мы делаем матрицу, по которой будут проходить все люди. Все будет понятно, относительно чего будет применяться этот мониторинг, что будет эта система мониторить", – объяснил секретарь СНБО.

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