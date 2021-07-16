Ученые выяснили, что происходит в мозге во время сна 16.07.2021, 20:12

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Команда ученых из Женевского университета провела эксперимент.

Команда ученых из Женевского университета провела эксперимент и определила, о чем думает наш мозг, когда мы спим, сообщает Naked Science.

Они отобрали две группы добровольцев, которые должны были сыграть в две игры. В первой нужно было найти выход из лабиринта, а во второй - угадывать лица. В это время их мозговую активность сканировали с помощью МРТ. Такие игры выбрали специально, потому что они активируют различные участки мозга, а это помогает различить их на снимках МРТ.

Помимо этого, ученые сфальсифицировали результаты (одна половина участников выиграла в первой игре, а другая - во второй), чтобы мозг ассоциировал выигранную игру с положительными эмоциями. После этого, участники эксперимента несколько часов спали, а ученые в это время записывали их мозговую активность.

Они объединили показатели электроэнцефалографии, которая измеряет состояние сна и магнитно-резонансной томографии, которая фотографирует активность мозга каждые несколько секунд. А чтобы определить ту активность мозга, которая была во время игры и в состоянии глубокого сна - использовали специальный нейрональный декодер.

Оказалось, что в глубокой фазе сна активировались те же части мозга, что и во время игры. А мозг, больше вспоминал именно о победах в игре. Так ученые доказали, что память о победах и наградах чаще активируется во время фазы глубокого сна.

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