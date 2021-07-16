Бухгалтер «Нашей Нивы» Ольга Ракович вышла на свободу

Бухгалтер «Нашей Нивы» Ольга Ракович вышла на свободу3
- 16.07.2021, 20:32
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Ракович, как и других «нашенивцев», задержали 8 июля.
Бухгалтера "Нашей Нивы" Ольгу Ракович неожиданно отпустили с Окрестина 16 июля.
Об этом "Нашей Ниве" сообщили её родственники.
Ракович, как и других "нашенивцев" (Андрея Дынько, Егора Мартиновича, Андрея Скурко), задержали 8 июля.
На свободу также вышла бывший кандидат в депутаты из Боровлян Мария Войтович — мать троих несовершеннолетних детей. Её подозревали в "связи с террористической ячейкой".
Тем временем задержанным "нашенивцам" не отдают передачи, пишет "НН". Вторую неделю журналисты остаются в той же одежде, в которой их задержали. У них нет ни сменного белья, ни элементарных средств гигиены, ни дополнительной еды и питья. Также задержанным не передают гуманитарные наборы, которые на Окрестина передаёт "Красный Крест".
Люди в изоляторе спят на полу или на шконках без белья и матрасов. Всё это является грубым нарушением закона и внутренних правил ИВС.