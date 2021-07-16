В Беларуси что-то назревает 7 Иван Яковина

16.07.2021, 21:11

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Иван Яковина

У Путина с Лукашенко не все хорошо.

Одновременно с тем, как Евросоюз ввел против Лукашенко отложенные санкции, стало всем понятно, что года через полтора-два белорусская экономика прекратит свое существование, если Лукашенко не выполнит условий Запада. А именно: провести досрочные свободные выборы, выпустить всех политзаключенных на свободу.

Лукашенко, естественно, ничего такого делать не будет, поэтому ему нужны деньги для оплаты своего режима. Лукашенко денег негде взять, кроме России. У России он просит, но она ему их дает не очень охотно и не столько, сколько он хочет. В результате Лукашенко сказал, мол, мне терять нечего, я псих, поэтому введу санкции против России.

Что за санкции имеются в виду? Речь шла о запрете транзита европейских товаров через территорию Беларуси в Россию. Поскольку Россия импортирует почти все, то это означало бы установку транспортной блокады между РФ и ЕС.

Иван Яковина, продолжение статьи можно прочитать на сайте «Новое время»

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