Белорусы пикетировали информационный центр ООН в Варшаве 1 16.07.2021, 21:19

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фото: tatar-toz.blogspot.com

Они требовали реакции Совета Безопасности ООН на действия режима Лукашенко.

16 июля белорусы пикетировали информационный центр ООН в Варшаве. Они требовали реакции Совета Безопасности ООН на действия режима Лукашенко, угрожающими международной безопасности, в частности принудительную посадку самолёта авиакомпании Ryanair и организация незаконного трафика иммигрантов из Азии и Африки в Евросоюз, передает tatar-toz.blogspot.com.

Кроме того, как отметила одна из организаторов акции Е. Давыдова: "Необходимо, чтобы Совет Безопасности Организации Объединенных Наций инициировал через Международный уголовный суд в Гааге процесс в отношении бывшего президента Беларуси. Лукашенко виновен в смертях и пытках мирных демонстрантов, преступлениях против человечности. Это убедительно доказывают свидетельства пострадавших, собранные в рамках Московского процесса ОБСЕ. Его арест и справедливый суд будут лучшей демонстрацией миссии ООН".

Участники мероприятия передали сотрудникам информационного центра обращение, где в частности заявляют, что "захвативший власть Лукашенко - это угроза для всего мирового сообщества, а не политический конфликт внутри страны".

Напомним, что последний раз белорусская повестка появилась в порядке дня Совета Безопасности в 2006 г. Таким образом американская дипломатия пыталась спасти от смерти голодающего политзаключенного, экс-кандидата в президенты РБ А. Козулина.

фото: tatar-toz.blogspot.com

фото: tatar-toz.blogspot.com

фото: tatar-toz.blogspot.com

фото: tatar-toz.blogspot.com

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