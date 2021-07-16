Как Лукашенко спугнул Баскова на «Славянском базаре» 16.07.2021, 21:47

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Тысячи безмасочников.

Лукашенко собрал на фестивале «Славянский базар» в Витебске тысячи безмасочников, следует из опубликованных кадров зала. Вероятно, поэтому российский певец Николай Басков был вынужден отменить выступление, сославшись на высокую температуру, пишет news.ru.

В соцсети Instagram музыкант вспомнил, что 22 года назад он впервые выступал на «Славянском базаре». А в пятницу, 16 июля, на Площади лауреатов заложили его именную звезду. Однако выступить российский певец не сможет «из-за высокой температуры».

Решение разумное, ведь с соблюдением санитарных правил на фестивале, судя по всему, пока плохо. На кадрах с выступления Лукашенко, прошедшего днем ранее, видно, что никто из зрителей не надевал маски, трибуны были заполнены по максимуму, дистанция не соблюдалась. Сам Таракан тоже не использовал средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что Николай Басков экстренно отменил свое выступление на «Славянском базаре» в Витебске из-за плохого самочувствия. У певца поднялась температура, и он не стал рисковать здоровьем окружающих. Артист поблагодарил поклонников и попросил отнестись к его решению с пониманием.

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