Политолог: Вскоре Лукашенко начнет прессовать свое ближайшее окружение 3 16.07.2021, 22:21

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Репрессии коснутся тех лиц, которые видели его в ужасном состоянии в августе прошлого года.

Политолог Дмитрий Болкунец поделился мнением о ситуации в Беларуси в эфире «Радио Свобода».

– В будущих сериях я жду, что Лукашенко начнет прессовать свое ближайшее окружение, тех лиц, которые видели его в ужасном состоянии в августе прошлого года, это ближний круг – это примерно 1930-е годы сталинского террора. Я думаю, что и соратники тоже пострадают, но не сейчас, чуть попозже, пока он еще разбирается, как он считает, со своими врагами.

По поводу возможностей ответных шагов по санкциям, на мой взгляд, последний пакет санкций, хоть он секторальный характер носит, он действительно наиболее сильный, там очень много изъятий, которые практически позволили режиму обойти санкционные пакеты по нефтепродуктам, по калийным удобрениям, предприятия как работали, так и работают, заключают контракты. Нет никаких угроз, потому что эти санкции оказались на самом деле не совсем такими, как их анонсировали зарубежные партнеры, в частности, Европейский союз.

Ситуация в белорусской экономике всегда была сложной. Сейчас мы наблюдаем прессинг и со стороны Запада, и влияние определенных внутренних причин. Те условия, которые сейчас в Беларуси сложились, они, конечно, через несколько месяцев будут иметь последствия и скажутся на доходах населения.

Вчера я опубликовал документ интересный. В конце июня белорусское правительство обратилось к России с просьбой оказать экономическую помощь, там идет речь о сумме примерно в эквиваленте больше 5 миллиардов долларов поддержки в разного рода кредитах, помощи по банковской линии, беспрепятственный доступ на рынок определенных товаров и так далее. И при этом это все оценивается как попытка Беларуси таким образом минимизировать возможный ущерб от санкций.

Был еще один документ об итогах визита министра иностранных дел Макея в Москву и встречи с Лавровым. Макей оценивал потери от санкций в 4 миллиарда долларов. Я думаю, как раз эти суммы сейчас Беларусь будет требовать от России, чтобы компенсировать все возможные потери. Без российской экономической помощи белорусская экономика будет трещать по швам, конечно, будет сказываться на доходах населения, но не сразу, понадобится несколько месяцев.

Плюс еще один немаловажный аспект: уже на протяжении почти двух лет каждый месяц белорусские граждане снимают деньги со счетов, скупают валюту, при этом продолжается и только усиливается та тенденция, которая говорит о том, что население не доверяет институтам финансовым и так далее.

Сейчас санкции, которые Запад ввел, они закрыли для Беларуси возможность кредитоваться за рубежом. Это все будет, бесспорно, влиять на текущую экономическую ситуацию в стране. И кроме России поддерживать Беларусь на плаву будет в принципе некому в той экономической модели, которой Лукашенко долгие годы гордился, но он держался исключительно на российских субсидиях, на российских дотациях и на российской финансовой кредитной поддержке.

Сейчас у России как раз выбор стоит, что делать – поддерживать Лукашенко дальше и терять репутацию еще больше в глазах белорусского народа, еще подвергать свои банки санкционному давлению возможному со стороны Запада, либо постараться сделать так, чтобы избавиться от Лукашенко как можно быстрее, потому что он токсичный актив для России.

Мы видим попадание российского гражданина Гуцериева – это первый звоночек. Я думаю, впереди будет еще несколько крупных российских топ-менеджеров, крупных банков или корпораций, которые так или иначе встречались с Лукашенко. Например, Герман Греф, который в прошлом году активно ездил к Лукашенко, встречался, фонтан открывал и так далее, я не исключаю, что Греф может вполне оказаться еще одним кандидатом на попадание в санкционный список. Я думаю, что сейчас многие бизнесмены будут стараться держаться подальше от Лукашенко.

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