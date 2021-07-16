News.ru: Разговоры о серьезном ухудшении здоровья Лукашенко появились отнюдь не на пустом месте 6 16.07.2021, 22:55

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Сын диктатора Виктор признавался в частных разговорах, что отец чувствует себя не очень.

Разговоры о серьезном ухудшении «спортивной формы» Лукашенко и снижении его работоспособности появляются отнюдь не на пустом месте. СМИ пишут о том, что диктатор страдает тяжелой формой сахарного диабета. И все врачебные усилия, включая прохождение курса лечения в Эмиратах, пока не дали желаемого результата, пишет news.ru.

При этом сам Лукашенко всегда скрывал свой недуг. Бодрился. И только с коллегой Петром Порошенко, также диабетиком, делился некоторыми методиками лечения. Злые языки тогда прозвали их отношения «диабетическим союзом». Ещё один удар по здоровью Лукашенко нанес коварный COVID-19. Хорошо известно, как по поводу вспыхнувшей пандемии храбрился Александр Григорьевич, который советовал спасаться от непонятной ему хвори спортом, водкой и баней. В стране не был объявлен даже ограниченный локдаун. В результате заболел сам Лукашенко, причём, судя по некоторым признакам, тяжело.

Интенсивное лечение, проведенное не без участия российских медиков, помогло. Однако последствия заболевания оказались куда серьёзнее, чем можно было предполагать изначально. По некоторой информации, даже старший сын Лукашенко Виктор признавался в частных разговорах, что отец чувствует себя не блестяще и его обычная работоспособность значительно снизилась.

Понятно, что возраст, хронические и текущие болезни не могли не сказаться на форме диктатора. К тому же на неё повлияла буквально испепеляющая жара, которую в Беларуси нынче так же тяжело переносят, как и в России. Кроме того, в последнее время Лукашенко интенсифицировал график своих поездок. Только что был в Санкт-Петербурге, провел непростые пятичасовые переговоры с Владимиром Путиным, и вот он уже в Витебске. Теперь к здоровью Лукашенко будет приковано куда более пристальное внимание.

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