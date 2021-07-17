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Лукашенко поставили на счетчик

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  • 17.07.2021, 8:46
  • 37,410
Лукашенко поставили на счетчик
Фото: ТАСС

Диктатор становится слишком дорогим даже для России.

Хунта «ускорилась». Потому что главаря поставили на счетчик. Он становится слишком дорогим даже для России в своем непонятном статусе «союзника», когда нужны деньги и дешевого кидалы, когда деньги получены, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Как напоминалочку о том, что долг платежом красен, россияне выпустили вот эту статью на РИА «Новости». В статье расписан тот сценарий, о котором белорусов предупреждали ранее - конфискация валюты у населения и компаний. Вот такой «надежный» должник синепалый террорист.

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