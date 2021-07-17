В Минске побит температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений 17.07.2021, 9:32

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Предыдущий максимум был зафиксирован в 1931 году.

Девятый день аномальной жары принес еще 23 рекорда на белорусских метеостанциях, их общее количество за этот период возросло до 146, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

16 июля в Минске перекрыт абсолютный максимум дня за весь период метеонаблюдений — 33,3 градуса выше нуля против 33 в 1931 году.

Обновились экстремумы в Бресте — 34,1 (33,5 в 2001 году), Витебске — 34 (33,1 в 2010-м), Могилеве — 34 (33,5 в 1951-м), Гомеле — 33,7 (33,4 в 2010-м).

Жарче всего было в Дрогичине — 35,4 градуса тепла, абсолютный рекорд дня — 36,1 градуса 16 июля 1994 года в Столбцах.

Ожидается, что понижение температуры начнется 18 июля.

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