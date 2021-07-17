Российский митрополит отказался подчиняться светским властям РФ 11 17.07.2021, 9:59

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В Екатеринбурге верующие провели запрещенный губернатором крестный ход.

В Екатеринбурге верующие вышли на несанкционированный Царский крестный ход, сообщил портал E1.

Поскольку власти не разрешили шествие, полиция не стала перекрывать дороги. Люди отправились на шествие после службы у Храма-на-Крови, которую провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Он напомнил, что в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 власти запретили проводить крестный ход в этом году и именно организованного шествия не будет.

«И когда служба закончится, каждый из нас отправится туда, куда влечет его сердце — кто-то пройдет домой, кто-то пройдет к близким. Кто-то пройдет на молебен в монастыре на Ганиной Яме — это будет неорганизованно», — сказал митрополит.

Он призвал верующих внимательно относиться к себе и окружающим и передал верующим просьбу патриарха Кирилла «надевать масочку». В крестном ходе участвовали до 3 тысяч человек, по оценке Telegram-канала «Главный канал Екатеринбурга».

В Екатеринбургской епархии такое шествие отказались называть «традиционным крестным ходом», изменив формулировку на «шествие по велению сердца». «Часть людей, участвовавших в литургии, отправилась на Ганину Яму пешком, малыми группами, по тротуару. Традиционным крестным ходом это называть нельзя», — сказали в епархии агентству «РИА Новости».

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев из-за угрозы распространения коронавируса запретил традиционный крестный ход, который ежегодно проходит в память об убийстве Николая II, его семьи и окружения. Однако митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что верующие все равно пройдут крестным ходом — и пообещал присоединиться к ним.

В ответ на запрет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что шествие «давно переросло рамки обычного «мероприятия» и для многих людей стало священным». Он не исключил возможности «стихийного» крестного хода — и сам намерен участвовать в нем вопреки запрету губернатора.

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