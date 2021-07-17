США отправили Украине два миллиона доз вакцины Moderna 2 17.07.2021, 10:09

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Фото: Getty Images

Президент Байден выполнил свое обещание.

США отправили в Украину 2 млн доз вакцины против коронавируса от американской компании Moderna. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Reuters.

2 млн доз вакцины Moderna Украине США направили через глобальную инициативу COVAX, пишут в агентстве. В ее рамках более богатые страны делятся прививками с развивающимися.

Также отмечается, что эти вакцины являются частью обещания президента США Джо Байдена делиться вакцинами с другими странами напрямую или через COVAX.

Moderna относится к типу мРНК-вакцин от COVID-19 – как и Pfizer. Она одобрена и ВОЗ, и Европейским Союзом. Эффективность вакцины составляет >90% против всех случаев COVID-19 с симптомами и >95% против тяжелого течения болезни.

17 мая Байден сообщил, что США поделятся с другими странами 80 млн доз вакцины от коронавируса. 3 июня посольство США в Киеве заявило, что Украина получит прививки одной из первых. Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что США пообещали 2 млн доз вакцины Moderna в июле.

Сейчас в Украине активно используют три вакцины: Pfizer, Coronavac и AstraZeneca. Также была одобрена однодозная вакцина Janssen от Johnson and Johnson, однакo ею пока сделали меньше 500 прививок.

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