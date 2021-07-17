Медики назвали лучшие продукты для снижения давления 2 17.07.2021, 9:28

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В каком количестве их следует употреблять, чтобы не нарушить работу организма?

Существует ряд продуктов, способных снизить давление. Такие назвала кардиолог Валентина Байдина и указала, в каком количестве их следует употреблять, чтобы не нарушить работу организма, пишет u-news.com.ua.

При повышении давления происходит сужение сосудов и, чтобы избежать неприятных ощущений и негативных последствий для здоровья, нужно их расширить. Лучше всего в этом помогает молочная кислота. По словам специалиста, стоит выпить один стакан кефира, ряженки или съесть такое же количество творога.

Гипертоникам подойдет и чай каркаде, который отличается высоким содержанием витамина С и антиоксидантов. Среди напитков кардиолог выделяет и кокосовую воду, известную своими мочегонными свойствами, также можно пить какао (богато на калий). Все это нужно употреблять в количестве 200 мл. В список продуктов для снижения давления входят овощи и фрукты с высоким содержанием витамина С.

Важно есть цитрусовые, еще можно выпить воду с лимоном. Что касается овощей, то гипертоникам поможет свекольный напиток (сок свеклы и вода в пропорции 1:1). Байдина напоминает, что достаточно одного стакана, так как большее количество таких напитков могут привести к нарушению стула.

Специалист выделяет и чеснок, богатый на аллицин (расслабляет стенки сосудов). Рекомендует она внести в рацион зелень – шпинат, петрушку и укроп. Как подчеркнула Байдина, питание представляет собой вспомогательную меру и в критических ситуациях важно принимать препараты, назначенные лечащим врачом.

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